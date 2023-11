В Германия задържаха младежи от ИДИЛ - планирали нападение на коледен базар

Министерството на вътрешните работи на провинция Северен Рейн-Вестфалия съобщи в сряда, че е арестувало 15-годишно момче. Местни медии пишат, че то е планирало нападение на 1 декември чрез видео, публикувано в социалните мрежи. Според властите непълнолетният е бил в онлайн контакт с друг тийнейджър, също арестуван впоследствие.

Two teenagers, an #Afghan and a #Russian, were arrested in #Germany on suspicion of preparing a terrorist attack



According to the police, both minors consider themselves members of #ISIS.



The teenagers were preparing a terrorist attack at a Christmas fair or in a synagogue in…