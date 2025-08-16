В Турция: нова "доза" от 24 % инфлация по официални прогнози

Турската централна банка запазва прогнозата си за 24-процентна годишна инфлация, обяви управителят на банката Фатих Карахан, цитиран от сайта „Тюркийе тудей“, предава БТА.

Междинна цел

Карахан обясни още, че за разлика от предишни доклади, в този банката е определила прогнозата за инфлацията като междинна цел, като допълни, че институцията планира да прилага тази стратегия и занапред и цитира междинните цели за годишната инфлация през 2026 г. и 2027 г. – съответно 16 процента и 9 процента.

В първия си доклад за годината, който бе публикуван от банката през февруари, институцията повиши прогнозата си за годишната инфлация от 21 на 24 процента, припомня „Тюркийе тудей“.

Рекорд надолу след рекорда нагоре

През юли годишната инфлация в Турция се е понижила до 33,5 на сто, рекордно ниско равнище за последните 44 месеца, показват данни на Националния статистически институт на страната, публикувани на официалния сайт на институцията.