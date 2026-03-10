ВИДЕО: Куп ракети Storm Shadow "разбомбиха" ключов руски завод. Мерц: Тръмп говори за бърз край с Иран - защо да махаме санкции срещу Русия?

Украинският генщаб и украинският президент Володимир Зеленски потвърдиха, че заводът за микроелектроника в Брянск "Кремний ЕЛ" е бил поразен с ракети Storm Shadow/SCALP. По неофициална информация, руската ПВО изобщо не е противодействала ефективно и 8 ракети от общо 10 изстреляни са поразили района на руския завод. В своя официален канал в Телеграм, губернаторът на областта Александър Богомаз съобщи за шестима убити и 37 ранени вследствие на атаката:
WATCH: Ukraine’s General Staff confirmed that Storm Shadow missiles struck the Kremniy-El microelectronics plant in Bryansk.— Clash Report (@clashreport) March 10, 2026
Footage suggests 8–10 missiles hit the target, with Russian air defenses appearing ineffective. pic.twitter.com/Lpokk4PcDw
Санкциите срещу Русия
Междувременно, германският канцлер Фридрих Мерц напомни, че американският президент Доналд Тръмп е изразил надежда за "бърза война" срещу Иран, с бърз край. При това положение, ако ще има бърз край и съответно бързо нормализиране на пазарите, защо да премахваме санкции срещу Русия, попита той? В Bloomberg се появи материал, че всъщност администрацията на Тръмп може да махне санкции, свързани с доставките на руски петрол само за Индия:
German Chancellor Merz on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 10, 2026
I share the hope of Trump that this war will end quickly. And if it ends quickly, we will also relatively quickly see a normalization in the oil and energy markets again.
Therefore, from our perspective – and from my perspective – there is no… pic.twitter.com/O2XXDBAVh5
Иначе Мерц обаче подчерта - Германия е загрижена, че няма общ разумен план как новата война в Иран да бъде доведена до убедителен край и то бързо:
German Chancellor Merz on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 10, 2026
We are concerned that there is apparently no common plan for how this war can be brought to a convincing end quickly. pic.twitter.com/WTuUWsMd17
The First Ten Days of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/i23qMfQIxp— Clash Report (@clashreport) March 10, 2026