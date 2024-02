ВИДЕО: Върти се, гори, пада и се разбива - руски военен самолет

Видеокадрите са от Луганска област, близо до село Дяково, Луганска област. Селото се намира на изток от град Донецк и от Авдеевка, която украинците вече отстъпиха на руснаците (КАРТА): Сирски обяви, че изтегля украинската армия от Авдеевка. Шестима украинци удържат 100 руснаци (ВИДЕО)

Украинският главнокомандващ генерал-полковник Александър Сирски заяви в официалния си канал в Телеграм, че украинските сили са свалили и трите самолета, докато са извършвали удари с авиационни "умни" бомби. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че украинците имат оръжията да направят такова нещо, стига да разполагат с достатъчно боеприпаси.

Припомняме, че генерал Олещук публикува карта със сигналите от личните маяци на руските пилоти, управлявали свалените от украинските ВВС самолети. А буквално преди минути украинските ВВС съобщиха, че са свалили още един руски Су-34:

Footage allegedly shows one of the Russia AF planes going down near the village of Dyakove, Luhansk. https://t.co/RmC3iq1rnx pic.twitter.com/SSgQnnrpjH