Вучич - долу, Орбан - с него: Огромни протести в Сърбия и Унгария (ВИДЕО)

800 000 души са по улиците в Белград с искане за оставката на сръбския президент Александър Вучич и край на сегашното управление. Не, протестиращите са 1 000 000 - това казват сръбски опозиционни канали. Сръбското МВР обаче е категорично - нищо такова няма, става въпрос за 107 000 души, предава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Serbian Interior Ministry estimates 107,000 protesters in Belgrade, not 1 million as opposition channels claim



Demonstrator columns stretch for kilometers. Earlier reports suggested participation numbers ranging from 500,000 to 1 million.



Protesters have begun lighting… pic.twitter.com/jD71VHya3a — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2025

Заради набиращият сила протест вече са предприети извънредни охранителни мерки - пазят се ключови държавни сгради. А Вучич почна да говори, че щяло да има "опит за преврат". С настъпването на вечерта протестиращите извадиха "арсенала" - фойерверки и пиротехника. По-рано полицията в Белград арестува мъж, обявил, че ще взриви президенството, съобщиха от пресслужбата на сръбското МВР. Твърди се, че роденият през 1972 г. гражданин е казал на полицаите в центъра на града, че носи две бомби със себе си и е готов да ги взриви в сградата на президентството.

🇷🇸 Massive student protests erupt in Serbia against President Vučić. Demonstrations, ongoing for months, are now escalating nationwide. Protesters demand the removal of Vučić & his party, calling for a transitional government. The movement intensified after a deadly incident at… pic.twitter.com/cqbjWcyXxQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 15, 2025

Масовите протести в Сърбия започнаха след като 15 души загинаха при срутване на покрив на козирка на жк гарата в Нови Сад през ноември 2024 г. заради некачествено строителство. Исканията на протестиращите включват прозрачност и отговорност от страна на властите за инцидента. През последните няколко месеца оттогава имаше протести и блокади на ключови пътни възли - ОЩЕ: Първи инцидент: Кола се вряза в протеста в Белград, има ранени (ВИДЕА)

В Унгария също се вдигат против Орбан

Междувременно и в Будапеща хиляди излязоха на митинг, водени от опозиционния лидер Петер Магяр. Той обяви, че "пролетта идва в Унгария" и призова хората заедно да сложат край на "зимата на Виктор Орбан". "Край, другари", заяви Магяр, като "подрънка" на струната на путинофилството.

🇭🇺 A massive opposition rally is also taking place today in Budapest



Opposition leader Péter Magyar: "Spring is coming to Hungary — we will end Orbán’s winter together."



He addressed Orban in Russian hinting at his pro-Russian position and sympathy for Putin: "It's over… pic.twitter.com/Yg4BJkc9LN — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2025

Mass protests are reported in Serbia and Hungary right now. In Belgrade, 800,000 demand Vučić’s resignation after the Novi Sad tragedy, with special forces surrounding his residence. At the same time in Hungary, thousands oppose Orbán over corruption and ties to Russia. Both… pic.twitter.com/fEQux89xQb — WarTranslated (@wartranslated) March 15, 2025

Магяр е роден в Будапеща. През 2005 г. той се запознава с Юдит Варга – министър на правосъдието от "Фидес" (партията на Орбан). Предлага ѝ брак година по-късно и впоследствие двамата заживяват заедно и имат три деца. Преди да започне да се занимава с политика в местния клон на "Фидес", по онова време опозиционна партия, Магяр безплатно защитава правните интереси на антиправителствени активисти по време на протестите в Унгария през 2006 г. След като партията на Орбан взема властта на парламентарните избори през 2010 г., той е назначен за служител в Министерството на външните работи.

Магяр привлича вниманието на медиите, когато публикува аудиозапис, който според него доказва тайно споразумение между прокуратурата и високопоставени държавни служители. Записът е направен, след като бившата му съпруга Юдит Варга му казва, че правителството на Унгария е "мафиотска държава", по думите на Магяр - научете ОЩЕ: Кой е Петер Магяр, обявил "началото на края" за Виктор Орбан: Някога съюзник, сега враг (ВИДЕО)

Междувременно, Виктор Орбан буквално обяви война на медиите и неправителствените организации, със следното мото: "Голямата чистка" преди избори! Той атакува медии, съдии и политици, които получават чуждестранно финансиране. "Ще унищожим армията на сенките", каза унгарският премиер на митинг на "Фидес" също в Будапеща.

Орбан заплашва да прочисти медиите и неправителствените организации, обвинявайки ги, че работят за САЩ и Брюксел и наричайки ги "паразити, оцелели през зимата".