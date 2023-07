Върнаха на Пригожин иззетите при обиските 10 милиарда рубли (СНИМКА)

Пригожин не се появи лично да вземе иззетите средства, тъй като според информацията в този момент се е намирал в Москва. Вместо това изпрати шофьор с пълномощно, пише руското издание "Фонтанка", позовавайки се на информиран източник.

Prigozhin received back the money found during searches in his office in St. Petersburg



The Russian newspaper Fontanka reports that the law enforcers initially had no intention of returning the money they found - 10 billion rubles [$111 million], hundreds of thousands of… pic.twitter.com/Qo7HVAv4o1