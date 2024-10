Запали му се двигателя: Самолет на Ryanair не можа да излети в Италия (ВИДЕО)

Двигателят на самолет на Ryanair, който се подготвяше да излети от летище "Пулия" в Бриндизи за Торино, се запали в четвъртък сутринта, съобщи италианската агенция ANSA.

Инцидентът се случи, докато самолетът беше на пистата и се подготвяше за излитане.

184-те пътници и членове на екипажа трябваше да бъдат евакуирани по аварийните пързалки. За щастие няма пострадали.

Италианската медия припомня, че преди два дни международното летище Оро ал Серио в Бергамо беше затворено, когато гумите на друг полет на Ryanair, кацащ от Барселона, се спукаха, повреждайки пистата. ОЩЕ: Затвориха летище „Милано-Бергамо“: Самолет спука гуми, докато кацаше

Ryanair 737-800 evacuated on the runway at Brindisi Airport following an engine surge at the beginning of the takeoff roll.



All passengers and crew evacuated safely using the inflatables slides. pic.twitter.com/7Lh3xvDddG