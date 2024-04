Заплаха от изтичане на радиоактивни вещества в Русия - наводнена е уранова мина (ВИДЕО)

В уралския район и в съседния Северн Казахстан пострадаха от най-тежките наводнения от 80 години насам на фона на обилните валежи. През последните седмици властите евакуираха десетки хиляди жители на Курган и Оренбург заради покачването на нивата на водата.

Руският разследващ сайт "Агентство" съобщи, че урановата мина "Добровольное", която се намира в село Украинско в Звериноголовския район на Курган, е включена в списъка на местните власти като намираща се в зоната на наводнение. Според NS Energy Business в мината се съхраняват приблизително 7077 тона уран със стойност на съдържанието от 0,01% до 0,05% уран.

Природозащитници заявиха, че се опасяват, че близката река Тобол може да се замърси с уран. Кадри в социалните мрежи показват, че това вече може да се е случило.

Сергей Еремин е ръководител на регионалната екологична организация Фондация за обществен контрол върху състоянието на околната среда и благосъстоянието на населението. Той казва, че видеоклип, заснет от местен жител, показва, че стар кладенец, "от който е изтичал уран в продължение на 35 години", вече може да е под вода.

