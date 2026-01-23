Затова Путин не може да победи: 6 дни украински водолази работиха във вода от -15 градуса, за да има ток в Киев (ВИДЕО)

Героизмът на украинците срещу руския диктатор Владимир Путин вече беше многократно доказан, но пореден пример смая света. Украински водолази успяха да поправят спукала се тръба в една от топлоелектроцентралите (ТЕЦ), които захранват Киев с ток, топла вода и парно. Операцията няма световен аналог - ремонтните дейности са продължили 6 дни, при температура на водата от -15 градуса по Целзий. Заради наводнението, причинено от последната засега масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Киев, е пострадало оборудване на ТЕЦ-а и е нямало как да бъде поправено, освен ако не се работи в ледената вода.

За героичната операция съобщи украинският енергиен министър Игор Клименко.

Зам.-ръководителят на водолазната група Андрий Власенко разказа повече за операцията. По думите му, работата е била свършена при огромни трудности и в нечовешки условия, включително покриване на зона със шахти от 50-70 метра. Всички водолази вече са наградени за проявен героизъм.

Припомняме, че за да бъде възстановен що годе токът в Киев животът си даде един от ръководителите на "Укренерго", а от преумора починаха и други двама служители на аварийните екипи - ОЩЕ:

Междувременно стана ясно, че последната засега руска комбинирана въздушна атака срещу Кривой Рог е траяла 25 часа. По града руснаците са изстреляли над 70 далекобойни дрона и балистична ракета "Искандер", съобщи кметът Олександър Вилкул в официалния си канал в Телеграм. Няма жертви, има 7 ранени, включително 3 деца, но никой не е тежко пострадал. 90 миньори са били хванати в капан и спасени след престой от 10 часа под земята. 3100 домакинства са без ток:

A Russian combined attack on Kryvyi Rih lasted nearly 25 hours with 70 kamikaze drones and ballistic missiles, the mayor says. Over 90 miners were trapped and rescued after 10 hours. The strikes wounded seven people, three of them children. pic.twitter.com/PDGnGMbtOn — WarTranslated (@wartranslated) January 23, 2026

