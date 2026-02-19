Зеленски: Болезнено е, че Тръмп се отнася с Путин по-добре, отколкото той заслужава (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че има „доверие“ в Доналд Тръмп и в способността му да договори край на войната на Русия срещу Украйна, но в същото време не разбира отношенията на републиканеца с диктатора Владимир Путин. "Вярвам му (на Тръмп - бел. ред.)... Той наистина иска да сложи край на тази война и вярвам, че наистина може да го направи“, заяви украинският държавен глава по време на интервю за „Piers Morgan Uncensored“, публикувано в YouTube канала на британския журналист Пиърс Морган.

„Но не знам какво да кажа за отношенията му с Путин“, добави Зеленски.

Още: Зеленски не е удовлетворен от преговорите с Русия (ВИДЕО)

"Болезнено е"

Украинският лидер обясни, че не може „наистина да оцени или разбере“ отношенията на Тръмп с руския лидер, но че това не е „въпрос на доверие" или липсата на доверие. „Те имат някакви отношения, сигурен съм, и затова за мен понякога е много, много болезнено, че отношението му към Путин понякога е - да го кажа така - по-добро, отколкото Путин заслужава“, каза Володимир Зеленски.

In an interview with Piers Morgan, President Zelensky says it is sometimes painful that Trump treats Putin better than he deserves. He says he trusts Trump in one key thing, that he genuinely wants to end the war, and believes he can do it. Zelensky adds he cannot assess Trump’s… https://t.co/6LNQZQWn50 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 19, 2026

Тръмп поддържа директни контакти с Путин през целия си втори мандат досега - в опит да сложи край на войната, подпалена от самия диктатор през февруари 2022 г. Двамата са провели няколко телефонни разговора и се срещнаха в Аляска през август миналата година за преговори, които не доведоха до сключване на мирно споразумение, но които Русия постоянно цитира. Москва твърди, че Тръмп и Путин постигнали сделка там, която е в унисон с максималистичните искания на Кремъл, макар да няма никакъв публичен документ или потвърждение от американска страна.

Още: Изтегляне на войските и демилитаризирана зона в Донбас: Нови разкрития за преговорите между Русия и Украйна

Самият Тръмп обаче няколко пъти признаваше, че е "разочарован" от Путин, и разказваше как режимът му изстрелва ракети по украински градове часове след уж добри дискусии по телефона с него.

Територията е най-важният въпрос: "Не можем просто да се оттеглим"

„Хората са уморени, да, хората искат да приключат с тази трагедия... да сложат край на тази война, разбира се, колкото се може по-бързо, но по правилния начин, за да не загубят достойнството си по никакъв начин“, каза Зеленски за настроенията в Украйна.

Още: Резултатът от Женева за Украйна: Няма мир, уговорихме се горе-долу как да го спазваме. В Белгород извадиха тоалетни (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Ако войната е в Европа, европейците трябва да почувстват, че това е агресия срещу нас и Европа, затова мирните преговори трябва да се проведат в Европа“, каза той и заяви, че и следващата тристранна дискусия ще е в Женева.

Страните са „по-близо“ до споразумение по условията за наблюдение на евентуално примирие, но имат различни мнения по въпроса дали украинската територия в източните части на страната трябва да бъде разделена, посочи украинският президент. „Нямаме едно и също мнение дори на тристранно равнище – имаме три различни мнения – по въпроса за територията“, каза Зеленски.

Още: "Украинците никога няма да простят това": Зеленски се противопостави на Тръмп за Донбас

Снимка: Getty Images

„Не можем просто да се оттеглим... това не е справедливо“, добави той за изтеглянето на войските от украинския регион Донбас, представяйки го като част от гаранцията за сигурността на страната му срещу евентуална руска инвазия в бъдеще. Зеленски отбеляза, че Русия натиска Украйна да се откаже от градовете в Донбас, които вече са укрепени.

Украинският президент също така коментира „червените линии“ на Путин, а именно присъединяването на Украйна към НАТО или разполагането на сили на НАТО на територията на страната. Според него те са свързани с „амбициите“ на руския диктатор да завладее държавата му.

Още: Зеленски за мирните преговори: Има напредък във военна посока, в политическа - не

Украйна да убие Путин?

Въпреки че преживя „трудна, ужасна зима“, белязана от руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, които оставиха цивилни граждани без ток при студени температури, Зеленски беше категоричен, че руските войски не са постигнали значителни успехи на фронта. „Нямаше успешни стъпки на бойното поле“, каза Зеленски за зимната военна кампания на Русия, твърдейки, че агресорите са губили до 35 000 войници на месец - загинали и тежко ранени.

Когато беше попитан дали би разрешил на войските си да убият Путин, ако се появи такава възможност, Зеленски се замисли за няколко секунди, даде да се разбере, че вероятно не би го направил, но не го отхвърли категорично, според The New York Post. Зеленски заяви, че ако друг човек поеме президентския пост в Русия, той ще бъде „същият като Путин".

Още: Залужни с взривоопасно обвинение: Зеленски е виновен за провалената контраофанзива