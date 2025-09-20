Войната в Украйна:

Зеленски: Създаваме специални щурмови войски до 10 дни

20 септември 2025, 14:14 часа 349 прочитания 0 коментара
Украйна ще създаде отделни щурмови войски със задължителен компонент от дронове. Това каза украинският президент Володимир Зеленски на брифинг, цитиран от телевизионният канал "Ми – Україна". Той посочи, че решението се основава на успешния опит на щурмовите части на украинската армия и показаните резултати от 2022 година досега.

Сформирането на тези войски ще стане със специален нормативен акт, за да има правна рамка и "да влезе в правната сфера", посочи той.

Новите, съвременни военни части ще използват наземни, въздушни и морски дронове с различни модификации и предназначения като това ще са основно произведени в Украйна безпилотни апарати.

В момента тече подготовката по сформирането на тази нова военна структура като е въпрос само на дни работата им да започне.

"Сега всичко се подготвя и мисля, че след около седмица или 10 дни всичко ще заработи", добави президентът.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
дронове украинска армия Володимир Зеленски война Украйна
