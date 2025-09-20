Зеленски: Създаваме специални щурмови войски до 10 дни

Украйна ще създаде отделни щурмови войски със задължителен компонент от дронове. Това каза украинският президент Володимир Зеленски на брифинг, цитиран от телевизионният канал "Ми – Україна". Той посочи, че решението се основава на успешния опит на щурмовите части на украинската армия и показаните резултати от 2022 година досега.

Сформирането на тези войски ще стане със специален нормативен акт, за да има правна рамка и "да влезе в правната сфера", посочи той.

Новите, съвременни военни части ще използват наземни, въздушни и морски дронове с различни модификации и предназначения като това ще са основно произведени в Украйна безпилотни апарати.

В момента тече подготовката по сформирането на тази нова военна структура като е въпрос само на дни работата им да започне.

"Сега всичко се подготвя и мисля, че след около седмица или 10 дни всичко ще заработи", добави президентът.

