Зеленски за мирните преговори: Има напредък във военна посока, в политическа - не

"Чух за напредък във военно отношение. А на политическия фронт - е, имало е диалог, договорили са се да продължим напред, съгласила са се да продължим. Но не видях същия напредък там, както на военния фронт." Това са думи на украинския президент Володимир Зеленски в коментар пред журналисти за това как е протекъл вторият кръг от преговорите между Украйна, Русия и САЩ, състояли се в Женева по-рано днес. Той поясни, че "и трите страни са били конструктивни във военна насока", от доклада, с който се е запознал.

Самият Рустем Умеров, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, който е начело на украинската делегация, заяви в Telegram, че разговорите са били "интензивни и целенасочени".

Още: Тежки, но делови: Русия обяви края на втория кръг преговори в Женева (ВИДЕО)

"Следващият етап е да се постигне необходимото ниво на координация, за да се представят разработените решения за разглеждане от президентите. Нашата задача е да подготвим реална, а не формална основа за това. Украйна работи конструктивно. Крайната цел остава непроменена – справедлив и устойчив мир", каза още Умеров. Той самият отбеляза, че "има напредък", но това е "сложна работа, която изисква съгласието на всички страна и време".

Украйна да се подчини - ще спечели само ако е част от Русия: Кремъл доказа, че преговорите са заблуда (ОБЗОР - ВИДЕО)