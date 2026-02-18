Любопитно:

Зеленски за мирните преговори: Има напредък във военна посока, в политическа - не

18 февруари 2026, 14:01 часа 316 прочитания 0 коментара
Зеленски за мирните преговори: Има напредък във военна посока, в политическа - не

"Чух за напредък във военно отношение. А на политическия фронт - е, имало е диалог, договорили са се да продължим напред, съгласила са се да продължим. Но не видях същия напредък там, както на военния фронт." Това са думи на украинския президент Володимир Зеленски в коментар пред журналисти за това как е протекъл вторият кръг от преговорите между Украйна, Русия и САЩ, състояли се в Женева по-рано днес. Той поясни, че "и трите страни са били конструктивни във военна насока", от доклада, с който се е запознал.

Самият Рустем Умеров, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, който е начело на украинската делегация, заяви в Telegram, че разговорите са били "интензивни и целенасочени". 

Още: Тежки, но делови: Русия обяви края на втория кръг преговори в Женева (ВИДЕО)

"Следващият етап е да се постигне необходимото ниво на координация, за да се представят разработените решения за разглеждане от президентите. Нашата задача е да подготвим реална, а не формална основа за това. Украйна работи конструктивно. Крайната цел остава непроменена – справедлив и устойчив мир", каза още Умеров. Той самият отбеляза, че "има напредък", но това е "сложна работа, която изисква съгласието на всички страна и време".

Украйна да се подчини - ще спечели само ако е част от Русия: Кремъл доказа, че преговорите са заблуда (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
мирни преговори Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес