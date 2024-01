Пощенска банка отново получи международното отличие "Топ работодател“

Създаден преди повече от 30 години, Top Employers Institute е световният авторитет, който дефинира рамката за най-високи постижения и резултати при управлението на хора. Годишният анализ на института обхваща 20 области, сред които прилагане на иновативна стратегия при управление на хора, създаване на мотивираща работна среда, привличане на таланти, обучение и развитие, равенство и приобщаване, както и благосъстояние и социална ангажираност. Сертификационният процес продължава близо 6 месеца, а оценката се изготвя от международно жури, съставено от независими експерти, които изследват внимателно въведените от работодателя концепции, процеси и инструменти в тази област.

Универсалният метод за сертифициране се прилага в повече от 120 държави на 5 континента, а през 2024 г. Top Employers Institute е сертифицирал повече от 2 300 организации в 121 държави, които оказват положително влияние върху живота на над 12 милиона служители в световен мащаб.

"Това престижно международно отличие, което получаваме за втора поредна година, е много ценно за нас, защото ни показва как стоим на световната карта и утвърждава усилията ни за изграждане на мотивационна работна среда. Смятаме, че най-добрите работодатели създават култура, стимулираща високи резултати и вдъхновяваща служителите. В тази връзка резултатите, които сме постигнали до момента, ясно визуализират нашата стратегия на растеж, демонстрират изцяло иновативната ни концепция за привличане и задържане на таланти, и показват ефективността на процеса ни по подбор. В работата ни основен фокус се поставя както върху безупречното позитивно клиентско и служителско изживяване, така и върху удовлетворението на хората в нашия екип от над 4000 професионалисти, с които заедно създаваме бъдещето на банкирането“, коментират от Пощенска банка.

"Изключителните времена разкриват най-доброто в хората и организациите. И тази година станахме свидетели на отличните резултати от сертифицираните компании в нашата програма за Топ работодатели през 2024 г. Пощенска банка, като една от тях в международен мащаб, показа през годините устойчива среда на развитие и целенасочени усилия за непрекъснато повишаване на благосъстоянието на своя екип, което от своя страна обогатява света на труда“, коментира Дейвид Плинк, главен изпълнителен директор на Top Employers Institute.

Пощенска банка е компания с над 30-годишна история, с рекордни постижения, зад които стоят талантливи и доказани професионалисти – това ѝ помага да заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България и да бъде водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в сектора. През годините банката придобива други бизнеси в унисон със стремежа ѝ към растеж и развитие на иновациите - ДЗИ Банк (2006), Алфа банк клон България (2016), Пиреос банк България (2019), както и БНП Париба Лични финанси – клон България (2023) – вече под новия бранд ПБ Лични финанси. Така Пощенска банка приобщава към своя успех различни компании, култури, бизнес модели, нови таланти и доказани професионалисти, които намират подходяща среда да разгърнат и развиват своите таланти. Високата динамика, с която компанията се развива през годините, създава много нови предизвикателства и перспективи, които провокират хората в екипа за нови постижения, личностно и професионално израстване.

През годините Пощенска банка е награждавана многократно за своите модерни решения в изграждането на успешен и мотивиран екип и в утвърждаването на силен работодателски бранд. Само през 2023 г. институцията получава над 10 престижни отличия за работодател, сред които е и признанието за „Топ работодател“ (Top Employer) в България от Top Employers Institute. Пощенска банка стана и единственият победител от България в международния конкурс Employer Brand Stars Awards 2023, където в конкуренция с работодатели от над 30 държави получи две награди за: „Използване на дигитални технологии“ („Use of Digital“) и „Преживяване на кандидатите“ („Candidate Experience“). В конкурса за най-добър работодател в България – Career Show Awards 2023 компанията пък спечели най-много златни награди – общо четири в категориите: „Най-добър работодател“ за „Банкиране“ и „Финанси“, „Използване на технологии в HR“ и за „HR екип“, както и пето отличие в общата, най-оспорвана категория „Най-добър работодател за 2023 г.“ Сред наградите са още Employer of Choice 2023 за „Технологии в управлението на човешки ресурси“, както и „Excellence in Teamwork“, „Employer Branding Innovation“ и „Creative Thinking“ от конкурса Employer Branding Awards 2023 на b2b media.

Повече информация за предимствата и ценностите на Пощенска банка като водещ работодател, както и за свободните позиции и предложения за кариерно развитие, може да бъде открита на https://careers.postbank.bg/.