Теменужка Петкова: Дерогацията е успех, Спецов е преценил е възможностите си

Проектобюджетът за 2026 г. е резултат от политическата нестабилност и популизма в публичните финанси през последните четири години. Това коментира в предаването "Панорама" по БНТ министърът на финансите Теменужка Петкова. По думите ѝ най-острите критици на бюджета са именно политиците, които са заложили настоящите финансови параметри още през 2021 - 2023 г. "Този бюджет отразява всичко това, което се случи в политическия живот на страната от последните 4 години, отразява резултатите от политическата нестабилност от 2021-ва насам, отразява резултатите от популизма, свързан с управлението на публичните финанси", заяви тя.

"В хода на подготовката на Бюджет 2026, в рамките на коалицията, ние проведохме поредица от дебати. Обсъдихме не един и два варианта на проект на бюджета. В рамките на коалицията беше взето решение, че това е бюджетът, в който ние можем да намерим някакви допирни точки. Добре знаете, коалицията е съставена от много различни политически субекти и задачата е много трудна", обясни Петкова.

По думите ѝ ръстът на разходите е резултат и от решението от 2023 г. минималната работна заплата да бъде обвързана със средната. "Скокът в социалните разходи е налице. Това е една от причините бизнесът да протестира", каза Петкова и припомни, че ГЕРБ още тогава да предупредили, че това ще доведе до финансов дисбаланс. "През всички години, в които ГЕРБ управлява, ние сме стояли зад българския бизнес и сме работили така, че българският бизнес да бъде поставен в една благоприятна и конкуретоспособна среда, която да му даде възможност да се развива. Това, което ние правим за бизнеса и всички усилия, които полагаме, са насочени натам", заяви Теменужка Петкова.

Петкова аргументира увеличението на осигурителните вноски с два процентни пункта, като заяви, че пенсионната система трупа огромни дефицити. "Трансферът от държавния бюджет за пенсии достига 12 млрд. лева през 2025 г., три пъти повече спрямо 2018 г.", уточни тя. "Тези средства представляват преразпределение на данъците на всички нас", подчерта Петкова.

За особения управител Румен Спецов

Относно назначението на Румен Спецов за особен управител в "Лукойл", министърът посочи, че той има опит в контролните дейности. Петкова уточни, че приходите, събрани от НАП и Агенция "Митници", са с 7,7 млрд. лева повече спрямо миналата година. Тя окачестви дерогацията до края на април като безспорен успех за правителство.

"Румен Спецов има сериозен опит по отношение контрола върху всички сектори от икономическия спектър на страната ни. След като е приел това предизвикателство да бъде особен управител в този момент, да, очевидно е преценил своите възможности и правителството днес със свое решение го одобри за тази позиция", заяви Петкова в отговор на въпроса разбира ли той от енергетика.