3 мач без успех: Солиден Илия Груев не стигна на Лийдс за победа

Българският национал Илия Груев изигра много солиден мач, но Лийдс Юнайтед не успя да постигне победа в трети пореден двубой. "Белите" завършиха наравно 0:0 при визитата си на Уест Бромич Албиън в среща от втория кръг на Чемпиъншип.

В предни си сблъсък йоркширци отстъпиха с 0:3 на Мидълзбро за Карабао Къп, а преди това направиха 3:3 у дома с Портсмут във втория ешалон на Англия. Така Лийдс заема 13-о място във временното класиране с 2 точки.

На „Дъ Хоутърнс" Груев бе титуляр и остана на терена през всичките 90 минути, като получи една от най-високите оценки за изявите си в мача. Неговите съотборници Паскал Струйк и Итън Ампаду пропуснаха най-добрите шансове за Лийдс, а Илан Мелие се намеси при удар на Хейсон Мълъмби.

