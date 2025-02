7 е добро число! Тежък разгром беляза Шампионска лига - гранд заплаши Барса и Ливърпул след 10:0 общ резултат

Френският футболен колос Пари Сен Жермен нанесе много тежко поражение на друг френски клуб - Брест, побеждавайки го със 7:0 като домакин в реванш от плейофите на Шампионска лига. Парижани тотално надиграха своя опонент и вкараха седем безответни гола, които бяха отбелязани от седем различни голмайстори. Така с общ резултат 10:0 от двата мача отборът на Луис Енрике се класира за 1/8-финалите на най-силния европейски клубен турнир.

ПСЖ си свърши работата срещу Брест още в първия мач, когато спечели с 3:0 - победа, която дойде само няколко дни след шампионатната среща между двата тима, спечелена от столичани с 5:2. И днес Брест отнесе сериозен бой от френския шампион, който бе безмилостен до самия край. Баркола и Кварацхелия вкараха по един гол до почивката, а през втората част още пет гола добавиха Витиня, Дуе, Мендеш, Рамош и Маюлу.

10-0 on aggregate against Brest.



Next step for PSG: Liverpool or Barcelona 😈😈😈 pic.twitter.com/qdkw8qkhfK