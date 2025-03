Европейски гранд е опрян до стената – две от най-големите му звезди напускат

Един от грандовете на европейския футбол е опрян до стената, след като две от най-големите му звезди искат да напуснат. Става въпрос за седемкратния носител на Шампионска лига – Милан. Според италианския вестник „Gazzetta dello Sport“ “росонерите” се готвят за раздяла с левия краен бранител Тео Ернандес, както и с офанзивния футболист – Рафаел Леао. Очаква се двамата да напуснат клуба след края на сезона.

В последните месеци Ернандес и Леао са подложени на постоянни критики заради слабата форма, в която се намират. Заради непостоянството в представянето им те най-вероятно ще бъдат закотвени на пейката от треньора на италианския гранд – Серджо Консейсао. Това не се харесва на дуото и поради тази причина те вече обмислят къде да продължат своите кариери, след като кампанията приключи.

🚨LE DÉPART DE THÉO HERNANDEZ EST ACTÉ ET CERTAIN 👋❤️🖤!



Le français quittera l’AC Milan cet été à un an de la fin de son contrat.



Concernant Rafael Leao 🇵🇹 il y a moins de certitudes.



🗞️(@Gazzetta_it via @GuillaumeMP) pic.twitter.com/soPKvXy0Vg