Футболните мачове по телевизията днес - 4 декември 2023 г.
17:30 ч. Футбол, Монтана - Марек, Diema Sport 1
18:00 ч. Футбол, ПАОК - Ламия, Diema Sport 3
18:00 ч. Футбол, Ал Хилал - Насаджи, Nova Sport
20:00 ч. Футбол, Ал Итихад - Сепахан, Nova Sport
21:45 ч. Футбол, Торино - Аталанта, Ring TV
21:45 ч. Футбол, Уимбълдън - Рамсгейт, Diema Sport 2
22:00 ч. Футбол, Виляреал Б - Ейбар, Max Sport 2
22:00 ч. Футбол, Селта - Кадис, Max Sport 4
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: Ла лига Серия А Саудитска професионална лига