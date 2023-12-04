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Футболните мачове по телевизията днес - 4 декември 2023 г.

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Футболните мачове по телевизията днес - 4 декември 2023 г.
Снимка: iStock

Футболът в българския телевизионен ефир в понеделник, 4 декември 2023 година:

17:30 ч. Футбол, Монтана - Марек, Diema Sport 1

18:00 ч. Футбол, ПАОК - Ламия, Diema Sport 3

18:00 ч. Футбол, Ал Хилал - Насаджи, Nova Sport

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20:00 ч. Футбол, Ал Итихад - Сепахан, Nova Sport

Карим Бензема

21:45 ч. Футбол, Торино - Аталанта, Ring TV

21:45 ч. Футбол, Уимбълдън - Рамсгейт, Diema Sport 2

22:00 ч. Футбол, Виляреал Б - Ейбар, Max Sport 2

22:00 ч. Футбол, Селта - Кадис, Max Sport 4

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