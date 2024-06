Гакпо приложи наученото от Клоп - ако не се казваш Меси или Роналдо, трябва да браниш!

УЕФА присъди наградата за "Играч на мача" на Коди Гакпо заради отличната му игра в защита и помощта, която оказваше на Нейтън Аке на левия фланг. Нидерландия на Луис ван Гаал играе с активна роля на уингбековете, а за това са нужни и активни крила.

И Гакпо демонстрира, че е научил един от най-важните уроци на дългогодишния наставник на Ливърпул Юрген Клоп - всеки на терена трябва да играе в защита, независимо дали играеш като бранител или нападател.

Преди години Клоп каза следното за ролята на нападателите в защита: "Стига да не се казваш Кристиано Роналдо или Лионел Меси, трябва да работиш в защита. Елементарно е." А Гакпо стори точно това - цял мач помагаше на Аке в отбрана, за да може Нидерландия да спре Полша.

