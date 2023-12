Гърция обяви война на футболното хулиганство - отмени всички мачове от елита

Гръцката лига обяви, че всички мачове ще бъдат отменени, тъй като исканията на съдиите за гарантиране на сигурност не могат да бъдат изпълнени. Решението дойде часове след като полицията в Гърция задържа повече от 400 души при сблъсъци между хулигани на местните грандове Олимпиакос и Панатинайкос.

Weekend football matches have been postponed after clashes left police officer in critical condition. #Greece https://t.co/cL4ZMhOhcl