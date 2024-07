Казваш на Меси да се извини за расистки обиди - уволнен си! (ВИДЕО)

Аржентинският заместник-министър на спорта Хулио Гаро заяви, че капитанът на "албиселесте" Лионел Меси и президентът на аржентинската футболна федерация Клаудио Тапия трябва да се извинят за расистките скандирания от страна на националите по адрес на френските футболисти. Часове по-късно президентът на страната Хавиер Милей уволни Гаро.

"Президентът заявява, че никое правителство не може да казва на Аржентина, световен шампион и двукратен носител на Копа Америка, какво да казва, какво да мисли или какво да прави, точно както и на всеки друг гражданин. Поради тази причина Хулио Гаро вече не е заместник-министър на спорта", съобщиха от пресслужбата на държавния глава в социалните мрежи.

🚨🎥| Video of the possible racist song by the Argentina players to the French players Part of the lyrics: 👇 “They play for France but they are from Angola His mother is Nigerian, His father Cameroonian, But on the passport: French.” #Argentinaracsist #racism ( @SelecaoTalk ) pic.twitter.com/2YDyeXagNV

По-рано в интервю за радио "UrbanaPlay" Гаро каза, че смята, че "капитанът на националния отбор трябва да се извини в този случай, както и президентът на Аржентинската футболна асоциация" по повод назрелия расистки скандал след еуфорията на Аржентина от спечелената Копа Америка (подробности четете в линка).

Julio Garro lost his position as sports undersecretary of Argentina after he demanded captain Lionel Messi to apologize for the team's recent racism incident.



"The national team captain must also come out to apologize for this case. The same [goes for] AFA president. I think it… pic.twitter.com/6aMBtisBmP