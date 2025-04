Клинично точен Милан шокира Интер с разгром и ще играе финал! "Нерадзурите" треперят

Милан разгроми Интер с 3:0 в „Дерби дела Мадонина“ на полуфиналите за Купата на Италия и с общ резултат 4:1 си осигури двубой за титлата! На "Джузепе Меаца" Лука Йович блесна с по едно попадение в двете полувремена, а малко преди края Тиджани Райндерс сложи точка на спора. "Росонерите" бяха клинично точни, тъй като реализираха с единствените си 3 удара в очертанията на вратата.

Възпитаниците на Индзаги пропуснаха първите по-интересни положения чрез Дармиан, Мартинес и Димарко. В средата на първата част Димарко уцели и греда. В 36-ата минута, противно на логичното, Йович стартира и с глава завърши хубава атака на тима си за 1:0. До почивката Мхитарян и Бисек не съумяха да оползотворят хубави шансове за Интер.

На старта на втората част Лука Йович отново избухна. Сърбинът засече от близка дистанция за 2:0. Пропуските пред вратата на Менян се трупаха, а Мартинес така и не можеше да вкара. В 68-ата минута стражът на Милан блесна с феноменален рефлекс и отрази изстрел на Де Врай. Малко преди изтичането на редовното време Леао изведе Райндерс, който уби интригата за крайното 3:0.

На финала "росонерите" ще премерят сили с победителя от двойката Емполи - Болоня. В първия мач "хрътките" разгромиха съперника с 3:0. Интер пък записа втори пореден двубой без победа преди интригуващи сблъсъци с Рома и Барселона. Към момента "нерадзурите" водят ожесточена битка с Наполи за титлата в Серия А. Двата отбора са с по 71 точки.

