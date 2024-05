Ливърпул среща конкуренцията на Реал и ПСЖ за 18-годишен суперталант

В информацията се допълва, че Лил може да поиска огромна трансферна сума за Лени Йоро от порядъка на 90-100 милиона евро. Високият 190 сантиметра централен бранител има 32 мача за Лил през този сезон във френската Лига 1, като отбеляза и два гола.

Liverpool have entered the race to sign Leny Yoro, according to Le Parisien. pic.twitter.com/l5k39VmDj8