Мачовете по телевизията днес - 11 декември 2023 г.
12:15 ч. Футбол, Янтра - Спартак Варна, Diema Sport 1
Последни мачове от полусезона в Първа лига
15:00 ч. Футбол, Локомотив Пловдив - Пирин, Diema Sport 1
16:00 ч. Футбол, Одиша - Башундара Кингс, Nova Sport
16:45 ч. Футбол, Ал Хилал - Ал Таавон, Max Sport 3
17:30 ч. Футбол, Берое - Етър, Diema Sport 1
18:00 ч. Футбол, Ал Вехдат - Кувейт, Nova Sport
19:30 ч. Футбол, Емполи - Лече, Ring BG
20:00 ч. Футбол, Ал Шабаб - Ал Насър, Max Sport 3
21:45 ч. Футбол, Каляри - Сасуоло, Ring BG
22:00 ч. Футбол, Райо Валекано - Селта, Max Sport 4
22:00 ч. Футбол, Портсмут - Болтън Уондърърс, Nova Sport
22:00 ч. Футбол, Тенерифе - Алкорон, Max Sport 2
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: Първа лига