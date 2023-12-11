Webground
Днес 66 Вчера 88

Мачовете по телевизията днес - 11 декември 2023 г.

212
Мачовете по телевизията днес - 11 декември 2023 г.
Снимка: iStock

Футболните мачове в българския телевизионен ефир в понеделник, 11 декември 2023 година:

12:15 ч. Футбол, Янтра - Спартак Варна, Diema Sport 1

Последни мачове от полусезона в Първа лига

15:00 ч. Футбол, Локомотив Пловдив - Пирин, Diema Sport 1

16:00 ч. Футбол, Одиша - Башундара Кингс, Nova Sport

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

16:45 ч. Футбол, Ал Хилал - Ал Таавон, Max Sport 3

17:30 ч. Футбол, Берое - Етър, Diema Sport 1

Берое

18:00 ч. Футбол, Ал Вехдат - Кувейт, Nova Sport

19:30 ч. Футбол, Емполи - Лече, Ring BG

20:00 ч. Футбол, Ал Шабаб - Ал Насър, Max Sport 3

21:45 ч. Футбол, Каляри - Сасуоло, Ring BG

22:00 ч. Футбол, Райо Валекано - Селта, Max Sport 4

22:00 ч. Футбол, Портсмут - Болтън Уондърърс, Nova Sport

22:00 ч. Футбол, Тенерифе - Алкорон, Max Sport 2

ОЩЕ: Футболната легенда, в която се влюби цяла България

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ФУТБОЛ СВЯТ:

Жирона излъга Барселона и изпревари Реал Мадрид на върха в Ла Лига (ВИДЕО)

Въпреки 2 червени картона и контузии: Рома удържа Фиорентина (ВИДЕО)

Тотнъм прекъсна лошата си серия с разгром над Нюкасъл (ВИДЕО)

Сити обърна новак, провал за Челси в Ливърпул и разгром в лондонско дерби (ВИДЕО)

Късен гол спаси ПСЖ срещу Нант (ВИДЕО)

Интер прегази Удинезе, Милан се сгромоляса в края с червен картон (ВИДЕО)

В голово шоу: РБ Лайпциг удари 10 от Дортмунд, ранен червен картон беляза мача (ВИДЕО)

Убиец на гиганти! След Сити Астън Вила подчини и Арсенал (ВИДЕО)

Белингам отново бележи, но този път Реал Мадрид не победи (ВИДЕО)

Борнемут удари звучен шамар на Юнайтед, Ливърпул обърна слабак (ВИДЕО)

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
Методи Байкушев: Община Благоевград е затънала, но най-хубавото й предстои

Методи Байкушев е новият кмет на Благоевград. Завършил е пра...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Мачовете по телевизията днес - 11 декември 2023 г.
Мачовете по телевизията днес - 11 декември 2023 г.

Футболните мачове в българския телевизионен ефир в понеделник, 11 декември 2023 година: 12:15 ч. Футбол, Янтра - Спартак Варна, Diema Sport...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Кой има имен ден днес, 11 декември 2023 г.
Кой има имен ден днес, 11 декември 2023 г.

На 11 декември 2023 г. имен ден празнуват всички, които носят името Даниил, Даниел, Даниела, Дани и производните им.  Най-оригиналните пожелания...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Менюто, което блокира деменцията - ето какво трябва да ядете за закуска, обяд и вечеря
Менюто, което блокира деменцията - ето какво трябва да ядете за закуска, обяд и вечеря

Учени от Харвардския университет решиха да разберат кои храни могат да помогнат за „укрепването“ на мозъка, като по този начин предпазват...