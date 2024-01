Неприсъстващият Лео Меси стана играч №1 на ФИФА, Пеп - най-добър треньор

8-кратният носител на "Златната топка"грабна приза за "Най-добър играч за 2023 година". Аржентинският нападател, който не присъства лично на церемонията "FIFA The Best", изпревари Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. За треньор номер 1 на година бе избран

Под негово ръководство Манчестър Сити направи знаменит требъл, спечелвайки Шампионската лига, титлата в Премиър лийг и трофея от ФА Къп. Подгласници на испанския специалист са Лучано Спалети, който изведе Наполи до титлата в Серия "А" след 33-годишна пауза, както и Симоне Индзаги, класирал Интер на първи финал в Шампионска лига след 13 години.

ПРИПОМНЕТЕ СИ: ЦЕРЕМОНИЯТА ЗА "ЗЛАТНАТА ТОПКА"

Христо Стоичков присъства на церемонията "FIFA THE BEST"

Наградите се раздават, като под внимание се взимат единствено постиженията в периода между 19 декември 2022 година и 20 август 2023 година. Специален гост на церемонията бе българската легенда Христо Стоичков. Камата е придружаван от съпругата си Мариана.

Айтана Бонмати е номер 1 при жените

При дамите за най-добра футболистка в света за 2023 г. бе избрана Айтана Бонмати (Барселона, Испания). Другите финалистки сред номинираните бяха Линда Кайседо (Реал Мадрид, Колумбия) и Дженифър Ермосо (Пачука, Испания). Призът за треньор №1 в женския футбол завоюва Сарина Вигман, която изведе Англия до финал на Световно първенство. Нейни подгласнички останаха водещият Барселона Джонатан Жиралдес и наставничката на Челси Ема Хайс.

ОЩЕ: "Докосната от Бога": Преборила рака тийнейджърка блести на Мондиала за жени (ВИДЕО)

Aitana Bonmatí is #TheBest FIFA Women's Player 2023! 🤩



Click here for more information. ➡️ https://t.co/lNztX2e3pn pic.twitter.com/UVr0zUBvEW — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 15, 2024

Манчестър Сити окупира идеалния отбор на ФИФА

Идеалният отбор на годината на FIFPro бе съставен от шестима футболисти на Манчестър Сити: Тибо Куртоа, Кайл Уокър, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Бернардо Силва, Джуд Белингам, Кевин Де Бройне, Лионел Меси, Ерлинг Холанд, Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор.

Идеалната единадесеторка при жените пък изглеждаше така: Мери Ърпс, Олга Кармона, Луси Бронз, Алекс Грийнууд, Кийра Уолш, Алесия Русо, Лорън Джеймс, Ела Туун, Айтана Бонмати, Алекс Морган, Сам Кър.

ОЩЕ: Да преживееш смъртта на баща си, за да станеш футболна звезда и престижен лекар

Кой спечели другите награди

Отличията за най-добър вратар в двете категории грабнаха Едерсон от Манчестър Сити и националката на Англия и страж на Манчестър Юнайтед Мери Ърпс. Наградата за феърплей отиде при националния отбор на Бразилия. Футболистите на тима подкрепиха Винисиус Жуниор в борбата му срещу расизма, като за първи път в историята си излязоха с черни екипи. Наградата "Пушкаш" за най-красив гол взе халфът на Ботафого СП Гилерме Мадруга. Бразилецът реализира зрелищно попадение със задна ножица извън наказателното поле срещу Новоризонтано втора лига.