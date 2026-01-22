"Перес - вън!": Феновете на Реал Мадрид призоваха за оставка и попиляха звездите на "Бернабеу"

Атмосферата в Реал Мадрид е изключително напрегната. Въпреки че "кралете" се върнаха на победния път, погледите на "Бернабеу" бяха насочени едновременно към отбора и към 79-годишния президент Флорентино Перес. В събота Реал прекъсна серията си от загуби с победа с 2:0 над Леванте. Въпреки това, за разлика от резултата от мача, реакцията на домакинските фенове беше студена. Поражението от Барселона на Суперкупата на Испания, елиминацията от Копа дел Рей и смяната на треньора - всичко това се случи в рамките на една седмица - охладиха атмосферата на "Бернабеу".

Феновете на Реал Мадрид призоваха Перес да подаде оставката си

Напрежението се усещаше още преди мача. По целия град бяха развесени транспаранти с искания за оставката на Флорентино Перес, а в социалните медии се забелязаха призиви за скандиране на протестни лозунги по време на мача. В действителност, скандиранията "Флорентино, подай оставка" отекнаха по стадиона в 5-ата минута на първото полувреме и по време на почивката. Президентът Перес, седнал във ВИП ложата, се усмихна, въпреки строгото си изражение.

Този мач беше първият в Ла Лига след уволнението на Шаби Алонсо. Ръководството беше поето от Алваро Арбелоа, който беше водил Реал Мадрид Кастилия. Той си осигури първата победа в Ла Лига на 43-тия си рожден ден, но шумът на "Бернабеу" направи празнуването трудно. Арбелоа се опита да успокои напрежението по време на пресконференцията преди мача. Той спомена покойния Хуан Гомес "Хуанито", припомняйки известната му фраза: "90 минути на "Бернабеу" са много дълги." Посланието му беше: "Разбирам болката и разочарованието на феновете. Но моля за вашата подкрепа за играчите." Въпреки това, молбата му не беше приета по време на мача.

ОЩЕ: "От Реал Мадрид се умоляваха на Шаби Алонсо, а сега го уволниха заради група разглезени деца"

Феновете освиркваха някои от звездите на мадридчани

Критиката беше насочена и към играчите. Винисиус Жуниор, Джуд Белингам и Федерико Валверде бяха особено изтъкнати. Според информациите, тези играчи са били скептични към тактическите планове на Шаби Алонсо, а тази негативна реакция се тълкува като причина за недоволството на феновете. Интересното е, че Килиан Мбапе се размина с освиркванията. Той откри резултата и с жест помоли феновете да спрат да освиркват след последния съдийски сигнал. Винисиус също вдигна ръце, за да поиска подкрепа от публиката, но реакциите бяха смесени. Чуха се аплодисменти, но освиркванията бяха по-силни.

Друга символична сцена се случи по време на мача. Когато организираната фенска секция "Града" аплодираше отбора, от другите секции се чуха освирквания. Това разкри разкол на самия "Бернабе". Междувременно грешките бяха посрещнати с незабавни освирквания. Дийн Хаусен и Едуардо Камавинга бяха подложени на остра критика за своите грешки. За сметка на това младите играчи Гонсало Гарсия и Раул де Томас, който отбеляза гол с глава, бяха посрещнати с аплодисменти. В крайна сметка Реал Мадрид спечели три точки, но проблемите останаха. Настроенията на феновете се промениха и недоверието към президента и отбора е дълбоко. Подаръкът за рождения ден на Арбелоа беше победа, но изглежда, че има много повече да се направи, за да се поправи атмосферата вътре и извън "Бернабеу".

Във вторник "кралете" направиха крачка към уединението с гръмка победа над Монако в Шампионска лига. Реал победи с 6:1 френския си съперник, като този успех зарадва феновете и със сигурност ще успокои ситуацията на "Бернабеу" за известно време.

ОЩЕ: Клоп отново попиля Реал Мадрид: Бих ги посъветвал да бъдат реалисти! Ако си мислят, че могат да подпишат с Пеп...