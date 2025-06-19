Пълна ТВ програма на Световното клубно първенство по футбол 2025 - фалстарт за Реал Мадрид | отбори | мачове | дати | часове

Световното клубно първенство по футбол на ФИФА за 2025 година ще се проведе в САЩ от 14 юни до 13 юли. Новият формат на турнира събира 32 от най-добрите отбори на планетата, които представят шестте континентални футболни конфедерации. Всички те ще си оспорват трофея в надпревара, която предлага групова фаза и елиминационна фаза с общо 63 мача. Откриващият мач на турнира противопоставя Ал Ахли и Интер Маями в ранните часове на 15 юни в България. А големият финал, на който ще се определи световният шампион за 2025 година, ще се състои на 13 юли.
ФИФА Световно клубно първенство 2025: 32 отбора, 63 мача и само един победител
Новият формат на Световното клубно първенство събира 12 клуба от Европа, 6 от Южна Америка, по 4 от Азия, Африка и Северна Америка, един от Океания, както и шампионът на домакините от Съединените щати - Интер Маями, в чийто отбор играе и 8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси. От Стария континент ще играят победителите от последните четири издания на Шампионска лига: Челси, Реал Мадрид и Манчестър Сити, както и тазгодишните финалисти в Турнира на богатите - Пари Сен Жермен и Интер. Освен тях, в турнира са още Байерн Мюнхен, Борусия Дортмунд, Порто, Атлетико Мадрид, Ювентус, Бенфика и Ред Бул Залцбург.
Отборите на Световното: как изглежда груповата фаза?
Както вече стана ясно, в турнира участват 32 отбора. Те са разпределени в осем групи от по четири отбора. Груповата фаза ще се проведе в три кръга, а първите два отбора от всяка група се класират за 1/8-финалите. Ето и как са разпределени участниците в груповата фаза:
- Група А: Палмейрас, Порто, Ал-Ахли, Интер Маями
- Група B: Пари Сен Жермен, Атлетико Мадрид, Ботафого, Сиатъл Саундърс
- Група C: Байерн Мюнхен, Бенфика, Бока Хуниорс, Оукланд Сити
- Група D: Фламенго, Челси, Клуб Леон, Есперанс
- Група E: Ривър Плейт, Интер, Монтерей, Урава Ред Даймъндс
- Група F: Флуминензе, Борусия Дортмунд, Улсан Хюндай, Мамелъди Съндаунс
- Група G: Манчестър Сити, Ювентус, Уидад Казабланка, Ал-Аин
- Група H: Реал Мадрид, РБ Залцбург, Ал-Хилал, Пачука
Коя телевизия ще излъчва Световното клубно първенство в България?
ФИФА Световно клубно първенство ще се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Правата за шампионата са поверени на Българската национална телевизия, която чрез своите канали БНТ 1 и БНТ 3 ще излъчи общо 22 двубоя - по един във всеки състезателен ден на надпреварата. 16 от мачовете, които ще бъдат излъчени в ефира на БНТ, стартират в удобен час 22:00 българско време. Други три мача пък са от 23:00 часа, а по един ще бъдат срещи от 19:00 часа, 21:00 часа и 03:00 часа. Вече е ясно и точно кои мачове ще излъчи БНТ, като телевизията ще даде предимство на най-големите мачове, в които са замесени европейските грандове (ще откриете ТВ програмата по-долу).
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Actualno.com представя пълната ТВ програма на Световното клубно първенство 2025 по дати и часове (българско време), като само 22 от общо 63 мача ще бъдат излъчени в българския ефир:
ПРОГРАМА НА СВЕТОВНО КЛУБНО ПЪРВЕНСТВО 2025
ГРУПОВА ФАЗА
15.06.2025
- 03:00 часа: Ал Ахли 0:0 Интер Маями (БНТ 1/БНТ 3)
- 19:00 часа: Байерн Мюнхен 10:0 Окланд Сити
- 22:00 часа: ПСЖ 4:0 Атлетико Мадрид (БНТ 1/БНТ 3)
16.06.2025
- 01:00 часа: Палмейрас 0:0 Порто
- 05:00 часа: Ботафого 2:1 Сиатъл Саундърс
- 22:00 часа: Челси 2:0 ФК Лос Анджелис (БНТ 1/БНТ 3)
17.06.2025
- 01:00 часа: Бока Хуниорс 2:2 Бенфика
- 04:00 часа: Фламенго 2:0 ЕС Тунис
- 19:00 часа: Флуминенсе 0:0 Борусия Дортмунд (БНТ 3)
- 22:00 часа: Ривър Плейт 3:1 Урава
18.06.2025
- 01:00 часа: Улсан Хюндай 0:1 Мамелоди
- 04:00 часа: Монтерей 1:1 Интер
- 19:00 часа: Манчестър Сити 2:0 Видад АК
- 22:00 часа: Реал Мадрид 1:1 Ал Хилал (БНТ 1/БНТ 3)
19.06.2025
- 01:00 часа: Пачука - РБ Залцбург
- 04:00 часа: Ал Аин - Ювентус
- 19:00 часа: Палмейрас - СК Ал Ахли
- 22:00 часа: Интер Маями - Порто (БНТ 1/БНТ 3)
20.06.2025
- 01:00 часа: Сиатъл Саундърс - Атлетико Мадрид
- 04:00 часа: ПСЖ - Ботафого
- 19:00 часа: Бенфика - Окланд Сити
- 21:00 часа: Фламенго - Челси (БНТ 3)
21.06.2025
- 01:00 часа: Леон - ЕС Тунис
- 04:00 часа: Байерн Мюнхен - Бока Хуниорс
- 19:00 часа: Мамелоди - Борусия Дортмунд
- 22:00 часа: Интер - Урава (БНТ 1/БНТ 3)
22.06.2025
- 01:00 часа: Флуминенсе - Улсан Хюндай
- 04:00 часа: Ривър Плейт - Монтерей
- 19:00 часа: Ювентус - Видад АК
- 22:00 часа: Реал Мадрид - Пачука (БНТ 1/БНТ 3)
23.06.2025
- 01:00 часа: РБ Залцбург - Ал Хилал
- 04:00 часа: Манчестър Сити - Ал Аин
- 22:00 часа: Сиатъл Саундърс - ПСЖ (БНТ 1/БНТ 3)
- 22:00 часа: Атлетико Мадрид - Ботафого
24.06.2025
- 04:00 часа: Порто - СК Ал Ахли
- 04:00 часа: Интер Маями - Палмейрас
- 22:00 часа: Окланд Сити - Бока Хуниорс
- 22:00 часа: Бенфика - Байерн Мюнхен (БНТ 1/БНТ 3)
25.06.2025
- 04:00 часа: ЕС Тунис - Челси
- 04:00 часа: Леон - Фламенго
- 22:00 часа: Борусия Дортмунд - Улсан Хюндай (БНТ 1/БНТ 3)
- 22:00 часа: Мамелоди - Флуминенсе
26.06.2025
- 04:00 часа: Урава - Монтерей
- 04:00 часа: Интер - Ривър Плейт
- 22:00 часа: Ювентус - Манчестър Сити (БНТ 1/БНТ 3)
- 22:00 часа: Видад АК - Ал Аин
27.06.2025
- 04:00 часа: Ал Хилал - Пачука
- 04:00 часа: РБ Залцбург - Реал Мадрид
ЕЛИМИНАЦИОННА ФАЗА
1/8-финали
28.06.2025
- 19:00 часа: Победител от група A - Втори от група B (мач №49)
- 23:00 часа: Победител от група C - Втори от група D (мач №50) (БНТ 1/БНТ 3)
29.06.2025
- 19:00 часа: Победител от група B - Втори от група A (мач №51)
- 23:00 часа: Победител от група D - Втори от група C (мач №52) (БНТ 1/БНТ 3)
30.06.2025
- 22:00 часа: Победител от група E - Втори от група F (мач №53) (БНТ 1/БНТ 3)
01.07.2025
- 04:00 часа: Победител от група G - Втори от група H (мач №54)
- 22:00 часа: Победител от група H - Втори от група G (мач №55) (БНТ 1/БНТ 3)
02.07.2025
- 04:00 часа: Победител от група F - Втори от група E (мач №56)
1/4-финали
04.07.2025
- 22:00 часа: Победител от мач №53 - Победител от мач №54 (мач №57) (БНТ 1)
05.07.2025
- 04:00 часа: Победител от мач №49 - Победител от мач №50 (мач №58)
- 19:00 часа: Победител от мач №51 - Победител от мач №52 (мач №59)
- 23:00 часа: Победител от мач №55 - Победител от мач №56 (мач №60) (БНТ 1)
1/2-финали
08.07.2025
- 22:00 часа: Победител от мач №57 - Победител от мач №58 (мач №61) (БНТ 1)
09.07.2025
- 22:00 часа: Победител от мач №59 - Победител от мач №60 (мач №62) (БНТ 1)
Финал
13.07.2025
- 22:00 часа: Победител от мач №61 - Победител от мач №62 (БНТ 1)
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