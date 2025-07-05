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Пълна ТВ програма на Световното клубно първенство по футбол 2025 - ясен е първият 1/2-финал | отбори | мачове | дати | часове

05 юли 2025, 09:55 часа 71255 прочитания
Пълна ТВ програма на Световното клубно първенство по футбол 2025 - ясен е първият 1/2-финал | отбори | мачове | дати | часове

Световното клубно първенство по футбол на ФИФА за 2025 година ще се проведе в САЩ от 14 юни до 13 юли. Новият формат на турнира събира 32 от най-добрите отбори на планетата, които представят шестте континентални футболни конфедерации. Всички те ще си оспорват трофея в надпревара, която предлага групова фаза и елиминационна фаза с общо 63 мача. Откриващият мач на турнира противопоставя Ал Ахли и Интер Маями в ранните часове на 15 юни в България. А големият финал, на който ще се определи световният шампион за 2025 година, ще се състои на 13 юли.

ФИФА Световно клубно първенство 2025: 32 отбора, 63 мача и само един победител

Новият формат на Световното клубно първенство събира 12 клуба от Европа, 6 от Южна Америка, по 4 от Азия, Африка и Северна Америка, един от Океания, както и шампионът на домакините от Съединените щати - Интер Маями, в чийто отбор играе и 8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси. От Стария континент ще играят победителите от последните четири издания на Шампионска лига: Челси, Реал Мадрид и Манчестър Сити, както и тазгодишните финалисти в Турнира на богатите - Пари Сен Жермен и Интер. Освен тях, в турнира са още Байерн Мюнхен, Борусия Дортмунд, Порто, Атлетико Мадрид, Ювентус, Бенфика и Ред Бул Залцбург.

ПСЖ

Отборите на Световното: как изглежда груповата фаза?

Както вече стана ясно, в турнира участват 32 отбора. Те са разпределени в осем групи от по четири отбора. Груповата фаза ще се проведе в три кръга, а първите два отбора от всяка група се класират за 1/8-финалите. Ето и как са разпределени участниците в груповата фаза:

  • Група А: Палмейрас, Порто, Ал-Ахли, Интер Маями
  • Група B: Пари Сен Жермен, Атлетико Мадрид, Ботафого, Сиатъл Саундърс
  • Група C: Байерн Мюнхен, Бенфика, Бока Хуниорс, Оукланд Сити
  • Група D: Фламенго, Челси, Клуб Леон, Есперанс
  • Група E: Ривър Плейт, Интер, Монтерей, Урава Ред Даймъндс
  • Група F: Флуминензе, Борусия Дортмунд, Улсан Хюндай, Мамелъди Съндаунс
  • Група G: Манчестър Сити, Ювентус, Уидад Казабланка, Ал-Аин
  • Група H: Реал Мадрид, РБ Залцбург, Ал-Хилал, Пачука

Коя телевизия ще излъчва Световното клубно първенство в България?

ФИФА Световно клубно първенство ще се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Правата за шампионата са поверени на Българската национална телевизия, която чрез своите канали БНТ 1 и БНТ 3 ще излъчи общо 22 двубоя - по един във всеки състезателен ден на надпреварата. 16 от мачовете, които ще бъдат излъчени в ефира на БНТ, стартират в удобен час 22:00 българско време. Други три мача пък са от 23:00 часа, а по един ще бъдат срещи от 19:00 часа, 21:00 часа и 03:00 часа. Вече е ясно и точно кои мачове ще излъчи БНТ, като телевизията ще даде предимство на най-големите мачове, в които са замесени европейските грандове (ще откриете ТВ програмата по-долу).

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Световно клубно първенство по футбол 2025

Actualno.com представя пълната ТВ програма на Световното клубно първенство 2025 по дати и часове (българско време), като само 22 от общо 63 мача ще бъдат излъчени в българския ефир:

ПРОГРАМА НА СВЕТОВНО КЛУБНО ПЪРВЕНСТВО 2025

ГРУПОВА ФАЗА

15.06.2025

16.06.2025

17.06.2025

18.06.2025

19.06.2025

  • 01:00 часа: Пачука 1:2 РБ Залцбург
  • 04:00 часа: Ал Аин 0:5 Ювентус
  • 19:00 часа: Палмейрас 2:0 СК Ал Ахли
  • 22:00 часа: Интер Маями 2:1 Порто (БНТ 1/БНТ 3)

20.06.2025

21.06.2025

22.06.2025

23.06.2025

24.06.2025

  • 04:00 часа: Порто 4:4 СК Ал Ахли
  • 04:00 часа: Интер Маями 2:2 Палмейрас
  • 22:00 часа: Окланд Сити 1:1 Бока Хуниорс
  • 22:00 часа: Бенфика 1:0 Байерн Мюнхен (БНТ 1/БНТ 3)

25.06.2025

26.06.2025

  • 04:00 часа: Урава 0:4 Монтерей
  • 04:00 часа: Интер 2:0 Ривър Плейт
  • 22:00 часа: Ювентус 2:5 Манчестър Сити (БНТ 1/БНТ 3)
  • 22:00 часа: Видад АК 1:2 Ал Аин

27.06.2025

  • 04:00 часа: Ал Хилал 2:0 Пачука
  • 04:00 часа: РБ Залцбург 0:3 Реал Мадрид

ЕЛИМИНАЦИОННА ФАЗА

1/8-финали

28.06.2025

29.06.2025

  • 19:00 часа: ПСЖ 4:0 Интер Маями
  • 23:00 часа: Фламенго 2:4 Байерн (БНТ 1/БНТ 3)

30.06.2025

01.07.2025

02.07.2025

  • 04:00 часа: Борусия Дортмунд 2:1 Монтерей

1/4-финали

04.07.2025

  • 22:00 часа: Флуминенсе 2:1 Ал Хилал (БНТ 1)

05.07.2025

  • 04:00 часа: Палмейрас 1:2 Челси
  • 19:00 часа: ПСЖ - Байерн
  • 23:00 часа: Реал Мадрид - Борусия Дортмунд (БНТ 1)

1/2-финали

08.07.2025

  • 22:00 часа: Победител от мач №57 - Победител от мач №58 (мач №61) (БНТ 1)

09.07.2025

  • 22:00 часа: Победител от мач №59 - Победител от мач №60 (мач №62) (БНТ 1)

Финал

13.07.2025

  • 22:00 часа: Победител от мач №61 - Победител от мач №62 (БНТ 1)

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
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