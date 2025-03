Реал Мадрид прекъсна 1-годишна суша срещу Атлетико, но всичко ще се реши на „Метрополитано“

Реал Мадрид постигна ценен успех с 2:1 над Атлетико Мадрид в първия 1/8-финал между двамата тима в Шампионска лига. На "Сантиаго Бернабеу" Родриго откри резултата рано-рано. В 32-рата минута Хулиан Алварес изравни с красиво попадение. След почивката Браим Диас върна аванса на "белия балет", който победи градския си съперник за пръв път от 10 януари 2024 година. Реваншът на "Метрополитано" е на 12 март.

Срещата започна с минута мълчание в памет на бившия футболист на Реал Мадрид Хавиер Дорадо, който почина на 48-годишна възраст. Възпитаниците на Карло Анчелоти стартираха силно. В четвъртата минута Валверде изведе Родриго, който се справи със съперник и преодоля Ян Облак за 1:0. 120 секунди по-късно претенции на голмайстора за дузпа не бяха уважени.

JULIAN ALVAREZ WITH AN ABSOLUTE SCREAMER TO EQUALIZE VS. REAL MADRID 😱



GAME ON 🍿 pic.twitter.com/HOt6zHhrrU