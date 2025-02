Реал обърна Сити и вече докосва 1/8-финалите на Шампионска лига

Реал Мадрид се приближи с една крачка по-близо до елиминациите в Шампионска лига, след като победи Манчестър Сити с 3:2 като гост в първия двубой между двата тима от плейофната фаза на надпреварата. „Кралете“ изиграха много силен мач като на два пъти успяваха да се върнат в срещата, въпреки че изоставаха в резултата. В герой за гостите от Мадрид се превърна Винисиус Жуниор, който подаде за две от попаденията в мача.

Реал стартира по отличен начин срещата и можеше да поведе още в 12-ата минута, но Едерсон успя да спаси удара на Мбапе. Секунди по-късно изстрел на Ферлан Менди бе избит от голлинията от защитник на Манчестър Сити. На фона на натиска на готите, „гражданите“ поведоха с много красив гол на Ерлинг Холанд.

В средата на първата част Реал можеше да изравни, но удар по диагонала на Винисиус срещна напречната греда. „Кралете“ продължиха да натискат съперника си и стигнаха до няколко добри положения, от които обаче но не успяха да се възползват. Десетина минути преди края на първата част Сити бе близо до нов гол, но изстрел на Аканджи се удари в напречната греда.

След почивката двата тима продължиха да демонстрират отличен футбол. Сити бе близо до попадение в самото начало на второто полувреме, но отново гредата спря момчетата на Пеп Гуардиола. Час след началото на срещата Реал Мадрид стигна до изравнителен гол чрез Килиан Мбапе.

Последваха нови силни минути за Реал, които обаче не доведоха до гол. Вместо това Сити реализира второ попадение. То падна в 77-ата минута и бе дело на Ерлинг Холанд, който се разписа от дузпа за нарушение срещу Фил Фодън.

