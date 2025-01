Сити - Реал е „черешката на тортата“ в плейофите на Шампионска лига (ВСИЧКИ ДВОЙКИ)

Два от грандовете на световния футбол – Манчестър Сити и Реал Мадрид, ще се изправят един срещу друг в плейофната фаза на Шампионска лига. Това отреди тегленият днес жребий. Двата тима не успяха да завършат в Топ 8 на основната част на надпреварата, което щеше да им гарантира директно класиране за 1/8-финалите. Поради тази причина те ще трябва да премерят сили в два мача на разменено гостуване, които ще определят кой ще продължи напред.

Други любопитни сблъсъци в плейофите на Шампионска лига са тези между Фейенорд и Милан, както и между Спортинг Лисабон и Борусия Дортмунд. В тази фаза на турнира феновете ще могат да гледат и изцяло френски сблъсък, след като жребия отреди един срещу друг да се изправят Брест и Пари Сен Жермен. Байерн Мюнхен пък ще срещне Селтик, а Ювентус – ПСВ Айндховен. Останалите две двойки са Брюж – Аталанта и Монако – Бенфика.

