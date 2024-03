Скандал в Италия: Погнаха шефа на италианското БФС за пране на пари

Шефът на италианския футбол се срещна доброволно с прокурорите, като отрича да е извършил науршение. Той е обвинен в незаконно използване на пари от търга за телевизионни права през 2018 г., когато ръководеше трета дивизия.

FIGC President Gabriele Gravina is under investigation for alleged embezzlement and self-laundering and was heard by Rome prosecutors on Wednesday. https://t.co/2G659nd80N #Gravina #FIGC #Italy #Calcio