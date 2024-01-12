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Спорт по телевизията днес - 12 януари 2024 г.

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Спорт по телевизията днес - 12 януари 2024 г.
Снимка: iStock

Спортът в българския телевизионен ефир в петък, 12 януари 2024 година:

10:00 ч. Тенис, ATP 250 Аделаида, Max Sport 1

11:30 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Цаухензее, Eurosport 1

12:00 ч. Фигурно пързаляне, Европейско първенство в Каунас, Eurosport 2

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12:30 ч. Голф, Dubai Invitational, Max Sport 3

13:15 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа във Венген, Eurosport 1

14:50 ч. Снукър, "Лондон Мастърс", Eurosport 2

15:20 ч. Биатлон, Световна купа в Руполдинг, Eurosport 1

Биатлон Йоханес Дале

18:00 ч. Футбол, Катар - Ливан, Nova Sport

18:55 ч. Ски скокове, Световна купа във Висла, Eurosport 1

19:30 ч. Баскетбол, Анадолу Ефес - Болоня, Max Sport 1

19:30 ч. Колоездене на писта, Европейско първенство в Апелдоорн, Eurosport 2

20:45 ч. Снукър, "Лондон Мастърс", Eurosport 1

21:30 ч. Футбол, Байерн Мюнхен - Хофенхайм, Diema Sport 3

21:30 ч. Баскетбол, Партизан - Макаби Тел Авив, Max Sport 1

21:30 ч. Баскетбол, Баскония - Олимпиакос, Max Sport 2

21:30 ч. Футбол, Катандзаро - Лечо, Nova Sport

21:45 ч. Футбол, Бърнли - Лутън, Diema Sport 2

22:00 ч. Футбол, Олимпик Марсилия - Страсбург, Diema Sport 1

22:00 ч. Футбол, Севиля - Алавес, Max Sport 4

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