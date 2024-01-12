Спорт по телевизията днес - 12 януари 2024 г.
10:00 ч. Тенис, ATP 250 Аделаида, Max Sport 1
11:30 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Цаухензее, Eurosport 1
12:00 ч. Фигурно пързаляне, Европейско първенство в Каунас, Eurosport 2
12:30 ч. Голф, Dubai Invitational, Max Sport 3
13:15 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа във Венген, Eurosport 1
14:50 ч. Снукър, "Лондон Мастърс", Eurosport 2
15:20 ч. Биатлон, Световна купа в Руполдинг, Eurosport 1
18:00 ч. Футбол, Катар - Ливан, Nova Sport
18:55 ч. Ски скокове, Световна купа във Висла, Eurosport 1
19:30 ч. Баскетбол, Анадолу Ефес - Болоня, Max Sport 1
19:30 ч. Колоездене на писта, Европейско първенство в Апелдоорн, Eurosport 2
20:45 ч. Снукър, "Лондон Мастърс", Eurosport 1
21:30 ч. Футбол, Байерн Мюнхен - Хофенхайм, Diema Sport 3
21:30 ч. Баскетбол, Партизан - Макаби Тел Авив, Max Sport 1
21:30 ч. Баскетбол, Баскония - Олимпиакос, Max Sport 2
21:30 ч. Футбол, Катандзаро - Лечо, Nova Sport
21:45 ч. Футбол, Бърнли - Лутън, Diema Sport 2
22:00 ч. Футбол, Олимпик Марсилия - Страсбург, Diema Sport 1
22:00 ч. Футбол, Севиля - Алавес, Max Sport 4
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: Байерн Мюнхен