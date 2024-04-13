Спорт по телевизията днес - 13 април 2024 г.
14:00 ч. Футбол, Холщайн Кийл - Оснабрюк, Diema Sport 3
14:00 ч. Картинг, ЕКО 24 часа на България, BNT 3
14:30 ч. Футбол, Нюкасъл - Тотнъм, Diema Sport 2
14:30 ч. Футбол, Лийдс - Блекбърн, Nova Sport
Полуфинали в Монте Карло
14:30 ч. Тенис, ATP 1000: Монте Карло, Max Sport 1 (Циципас - Синер)
15:00 ч. Футбол, Атлетико Мадрид - Жирона, Max Sport 4
15:00 ч. Футбол, Марица Пловдив - Септември София, Diema Sport 1
15:00 ч. Спортно катерене, Световна купа във Вудзиян, Eurosport 2
15:30 ч. Формула "Е", Световен шампионат в Мизано, Eurosport 1
16:00 ч. Баскетбол, ЦСКА - Черноморец, Max Sport 2
16:00 ч. Футбол, Лече - Емполи, Ring BG
16:15 ч. Картинг, ЕКО 24 часа на България, BNT 3
16:30 ч. Футбол, Байерн Мюнхен - Кьолн, Diema Sport 3
16:30 ч. Футбол, Борусия Мьонхенгладбах - Борусия Дортмунд, Nova Sport
16:30 ч. Тенис, ATP 1000: Монте Карло, Max Sport 1 (Джокович - Рууд)
17:00 ч. Футбол, Манчестър Сити - Лутън, Diema Sport 2
17:15 ч. Футбол, Райо Валекано - Хетафе, Max Sport 4
17:45 ч. Футбол, Славия - Хебър Пазарджик, Diema Sport 1
17:45 ч. Маунтинбайк, Световна купа в Майрипора, жени, Eurosport 1
18:30 ч. Маунтинбайк, Световна купа в Майрипора, мъже, Eurosport 1
18:50 ч. Moto GP, Квалификация за Голямата награда на Америка, Max Sport 1
19:00 ч. Футбол, Торино - Ювентус, Max Sport 3
19:00 ч. Волейбол, Нефтохимик - Левски, Max Sport 2
19:30 ч. Футбол, Борнемут - Манчестър Юнайтед, Diema Sport 2
19:30 ч. Футбол, Майорка - Реал Мадрид, Max Sport 4
19:30 ч. Футбол, Щутгарт - Айнтрахт Франкфурт, Diema Sport 3
19:30 ч. Футбол, ПАС Янина - Астерас Триполис, Nova Sport
20:00 ч. Футбол, Порто - Фамаликао, Ring BG
Черно море - Левски
20:15 ч. Футбол, Черно море - Левски, Diema Sport 1
20:30 ч. Триатлон, Супертри Е в Лондон, Eurosport 1
20:50 ч. Moto 3, Moto 2, Квалификация за Голямата награда на Америка, Max Sport 1
21:30 ч. Футбол, Шалке 04 - Нюрнберг, Diema Sport 3
21:45 ч. Футбол, Болоня - Монца, Max Sport 3
22:00 ч. Футбол, Кадис - Барселона, Max Sport 4
22:00 ч. Футбол, Рен - Тулуза, Diema Sport 2
22:00 ч. Голф, ЮС Мастърс 2024, Nova Sport
22:15 ч. Картинг, ЕКО 24 часа на България, BNT 3
23:00 ч. Moto GP, Спринт, Max Sport 1
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: Висша лига Първа лига Мастърс Монте Карло