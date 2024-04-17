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Спорт по телевизията днес - 17 април 2024 г.

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Спорт по телевизията днес - 17 април 2024 г.
Снимка: iStockphoto

Спортът в българския телевизионен ефир в сряда, 17 април 2024 година:

10:00 ч. Футзал, Виетнам - Мианмар, Nova Sport 

12:00 ч. Тенис, ATP 250: Мюнхен, Max Sport 3

12:00 ч. Футзал, Узбекистан - Австралия, Nova Sport

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13:00 ч. Тенис, ATP 250: Букурещ, Max Sport 2

13:00 ч. Футбол, Улсан - Йокохама Маринос, Diema Sport 3

13:35 ч. Колоездене, Обиколка на Алпите, Eurosport 1

Тенис в Барселона

14:00 ч. Тенис, ATP 500: Барселона, Max Sport 1

14:00 ч. Тенис, ATP 250: Мюнхен, Max Sport 3

15:00 ч. Футбол, Абдиш-Ата Кант - Сентръл Коуст Маринърс, Nova Sport

15:00 ч. Тенис, ATP 250: Букурещ, Max Sport 2

15:30 ч. Колоездене, Флеш Валон, Eurosport 1

16:00 ч. Тенис, ATP 500: Барселона, Max Sport 1

Рафаел Надал

16:00 ч. Тенис, ATP 250: Мюнхен, Max Sport 3

17:55 ч. Колоездене, Флеш Валон, Eurosport 1

18:00 ч. Тенис, ATP 500: Барселона, Max Sport 1

18:00 ч. Тенис, ATP 250: Мюнхен, Max Sport 3

18:25 ч. Волейбол, Марица Пловдив - ЦСКА, BNT 3 

ЦСКА - Ботев Пловдив

19:00 ч. Футбол, ЦСКА - Ботев Пловдив, Diema Sport 1

19:15 ч. 100 дни до началото на Олимпийските игри в Париж, Eurosport 1

20:00 ч. Баскетбол, Макаби Тел Авив - Баскония, Max Sport 2

21:00 ч. 100 дни до началото на Олимпийските игри в Париж, Eurosport 1

Шампионска лига

22:00 ч. Футбол, Манчестър Сити - Реал Мадрид, BTV Action

22:00 ч. Футбол, Байерн Мюнхен - Арсенал, Ring BG

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