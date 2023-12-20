Спорт по телевизията днес - 20 декември 2023 г.
15:00 ч. Футбол, Астерас Триполис - Арис, Nova Sport
19:00 ч. Волейбол, Ястжембски - Будьовица, Max Sport 1
19:00 ч. Футбол, Атромитос - Кифисия, Nova Sport
19:30 ч. Футбол, Унион Берлин - Кьолн, Diema Sport 3
19:30 ч. Баскетбол, Фенербахче - Жалгирис, Max Sport 2
Барселона посреща последния в Ла Лига
20:00 ч. Футбол, Барселона - Алмерия, Max Sport 4
20:00 ч. Баскетбол, Монако - Панатинайкос, Max Sport 3
21:30 ч. Футбол, Волфсбург - Байерн Мюнхен, Diema Sport 3
21:30 ч. Баскетбол, Лондон Лайънс - Прометей, Max Sport 1
Ливърпул домакинства на Уест Хям
22:00 ч. Футбол, Ливърпул - Уест Хям, Diema Sport 2
22:00 ч. Футбол, Интер - Болоня, Max Sport 3
22:00 ч. Футбол, Лига 1 (17-и кръг), комбинирано предаване, Diema Sport 1
22:00 ч. Футбол, Ница - Ланс, Nova Sport
22:30 ч. Футбол, Виляреал - Селта, Max Sport 2
22:30 ч. Футбол, Атлетик Билбао - Лас Палмас, Max Sport 4
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Спорт по телевизията днес – 19 декември 2023 г.
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Редактор:
Стефан Йорданов