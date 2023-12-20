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Спорт по телевизията днес - 20 декември 2023 г.

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Спорт по телевизията днес - 20 декември 2023 г.
Снимка: iStock

Спортът в българския телевизионен ефир в сряда, 20 декември 2023 година:

15:00 ч. Футбол, Астерас Триполис - Арис, Nova Sport

19:00 ч. Волейбол, Ястжембски - Будьовица, Max Sport 1

19:00 ч. Футбол, Атромитос - Кифисия, Nova Sport

19:30 ч. Футбол, Унион Берлин - Кьолн, Diema Sport 3

19:30 ч. Баскетбол, Фенербахче - Жалгирис, Max Sport 2

Барселона посреща последния в Ла Лига

20:00 ч. Футбол, Барселона - Алмерия, Max Sport 4

Барселона

20:00 ч. Баскетбол, Монако - Панатинайкос, Max Sport 3

21:30 ч. Футбол, Волфсбург - Байерн Мюнхен, Diema Sport 3

21:30 ч. Баскетбол, Лондон Лайънс - Прометей, Max Sport 1

Ливърпул домакинства на Уест Хям

22:00 ч. Футбол, Ливърпул - Уест Хям, Diema Sport 2

Ливърпул

22:00 ч. Футбол, Интер - Болоня, Max Sport 3

22:00 ч. Футбол, Лига 1 (17-и кръг), комбинирано предаване, Diema Sport 1

22:00 ч. Футбол, Ница - Ланс, Nova Sport

22:30 ч. Футбол, Виляреал - Селта, Max Sport 2

22:30 ч. Футбол, Атлетик Билбао - Лас Палмас, Max Sport 4

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