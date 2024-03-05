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Спорт по телевизията днес - 5 март 2024 г.

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Спорт по телевизията днес - 5 март 2024 г.
Снимка: Getty Images

Спортът в българския телевизионен ефир във вторник, 5 март 2024 година:

12:00 ч. Футбол, Джонбук Моторс - Улсан, Nova Sport

14:05 ч. Колоездене, "Тирено Адриатико", Eurosport 2

15:00 ч. Снукър, Световен мастърс в Риад, Eurosport 1

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16:45 ч. Колоездене, Париж - Ница, Eurosport 2

19:00 ч. Баскетбол, Спартак Плевен - Балкан, Max Sport 2

20:00 ч. Футбол, Ал Хилал - Ал Итихад, Nova Sport

Александър Митрович

20:00 ч. Снукър, Световен мастърс в Риад, Eurosport 1

20:30 ч. Баскетбол, Улм - Ховентут Бадалона, Max Sport 1

Шампионска лига

22:00 ч. Футбол, Байерн Мюнхен - Лацио, Max Sport 3

22:00 ч. Футбол, Реал Сосиедад - ПСЖ, Max Sport 4

22:00 ч. Футбол, Ипсуич Таун - Бристол Сити, Diema Sport 2

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