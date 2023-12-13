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Спорт по телевизията днес – 13 декември 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 13 декември 2023 г.
Снимка: Getty Images/Guliver

Спорт по българските телевизии днес – 13 декември 2023 година:

10:00 ч. Футбол: Йокохама Маринос - Шандонг Тайшан, ШЛ на Азия, Нова спорт

12:00 ч. Футбол: Джонбук - Банкок Юнайтед, ШЛ на Азия, Нова спорт

13:30 ч. Волейбол: Тияндзън – Минас, MAX Sport 1

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15:00 ч. Снукър: Шотландия оупън, втори кръг, Евроспорт 1

19:00 ч. Волейбол: Жешов - ТрентоMAX Sport 1

Нова порция мачове от Шампионска лига

Манчестър Сити

19:45 ч. Футбол: РБ Лайпциг - Йънг Бойс, Шампионска лига, Ринг

19:45 ч. Футбол: Цървена звезда - Манчестър С, Шампионска лига, bTV Action

20:30 ч. Баскетбол: Бург ан Брес – Тренто, Еврокупа, MAX Sport 4

21:00 ч. Снукър: Шотландия оупън, трети кръг, Евроспорт 1

21:30 ч. Баскетбол: Лондон Лайънс – Хамбург, Еврокупа, MAX Sport 3

21:30 ч. Баскетбол: Барселона – Манреса, Лига Ендеса, Нова спорт

21:30 ч. Волейбол: Кнак Рьозеларе – Закса, MAX Sport 1

21:30 ч. Волейбол: Пиаченца - Берлин Волейс, MAX Sport 2

21:45 ч. Футбол: Стокпорт Каунти – Алдършот Таун, ФА Къп, Диема спорт 3

22:00 ч. Футбол: Мидълзбро - Хъл Сити, Чемпиъншип, Диема спорт 2

Милан

22:00 ч. Футбол: Нюкасъл – Милан, Шампионска лига, Ринг

22:00 ч. Футбол: Борусия Дортмунд – ПСЖ, Шампионска лига, bTV Action

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