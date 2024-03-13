Спорт по телевизията днес – 13 март 2024 г.
10:00 ч. Футбол: Тайчун Футуро - Абдиш Ата, Купа на АФК, Нова спорт
12:00 ч. Футбол: Йокохама Маринос - Шандонг Тайшан, ШЛ на Азия, Диема спорт 3
13:15 ч. Колоездене: Ньокере Коерсе, жени, Евроспорт 2
15:20 ч. Колоездене: Колоездене: Милано - Торино, мъже, Евроспорт 2
16:45 ч. Ски скокове: СК в Трондхайм, голяма шанца, мъже, Евроспорт 1
17:00 ч. Колоездене: Ньокере Коерсе, мъже, Евроспорт 2
17:00 ч. Футбол: Милан - Реал Мадрид, мл. Шампионска лига, MAX Sport 3
18:00 ч. Волейбол: Берое – Левски, MAX Sport 2
19:05 ч. Ски скокове: СК в Трондхайм, голяма шанца, Евроспорт 1
19:30 ч. Баскетбол: Апоел Тел Авив – Бешикташ, Еврокупа, MAX Sport 3
Индиън Уелс продължава
20:00 ч. Тенис: ATP 1000: Индиън Уелс, MAX Sport 1
20:00 ч. Волейбол: НЮК Волейбол - Киери 76, MAX Sport 3
21:30 ч. Волейбол: Тренто - Лубе Чивитанова, MAX Sport 2
21:30 ч. Волейбол: Ястжембски - Зираат Банк, MAX Sport 4
21:30 ч. Футбол: Борнемут – Лутън, Висша лига, Диема спорт 2
22:00 ч. Футбол: Питърбъро Юнайтед – Стивънидж, Лига 1, Нова спорт
Нова порция мачове от Шампионска лига
22:00 ч. Футбол: Борусия Дортмунд - ПСВ Айндховен, Шампионска лига, Ринг
22:00 ч. Футбол: Атлетико Мадрид – Интер, Шампионска лига, bTV Action
22:10 ч. Футбол: Пари Сен Жермен – Ница, Купа на Франция, MAX Sport 3
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: Мастърс Индиън Уелс Шампионска лига