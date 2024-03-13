Webground
Днес 82 Вчера 264

Спорт по телевизията днес – 13 март 2024 г.

274
Спорт по телевизията днес – 13 март 2024 г.
Снимка: iStock

Спорт по българските телевизии днес – 13 март 2024 година:

10:00 ч. Футбол: Тайчун Футуро - Абдиш Ата, Купа на АФК, Нова спорт

12:00 ч. Футбол: Йокохама Маринос - Шандонг Тайшан, ШЛ на Азия, Диема спорт 3

13:15 ч. Колоездене: Ньокере Коерсе, жени, Евроспорт 2

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

15:20 ч. Колоездене: Колоездене: Милано - Торино, мъже, Евроспорт 2

16:45 ч. Ски скокове: СК в Трондхайм, голяма шанца, мъже, Евроспорт 1

17:00 ч. Колоездене: Ньокере Коерсе, мъже, Евроспорт 2

17:00 ч. Футбол: Милан - Реал Мадрид, мл. Шампионска лига, MAX Sport 3

18:00 ч. Волейбол: Берое – Левски, MAX Sport 2

19:05 ч. Ски скокове: СК в Трондхайм, голяма шанца, Евроспорт 1

19:30 ч. Баскетбол: Апоел Тел Авив – Бешикташ, Еврокупа, MAX Sport 3

Индиън Уелс продължава

Индиън Уелс

20:00 ч. Тенис: ATP 1000: Индиън Уелс, MAX Sport 1

20:00 ч. Волейбол: НЮК Волейбол - Киери 76, MAX Sport 3

21:30 ч. Волейбол: Тренто - Лубе Чивитанова, MAX Sport 2

21:30 ч. Волейбол: Ястжембски - Зираат Банк, MAX Sport 4

21:30 ч. Футбол: Борнемут – Лутън, Висша лига, Диема спорт 2

22:00 ч. Футбол: Питърбъро Юнайтед – Стивънидж, Лига 1, Нова спорт

Нова порция мачове от Шампионска лига

Борусия Дортмунд

22:00 ч. Футбол: Борусия Дортмунд - ПСВ Айндховен, Шампионска лига, Ринг

22:00 ч. Футбол: Атлетико Мадрид – Интер, Шампионска лига, bTV Action

22:10 ч. Футбол: Пари Сен Жермен – Ница, Купа на Франция, MAX Sport 3

ОЩЕ: ВАР-ът на Actualno: Битката за президент на БФС мина границата на добрия тон

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ФУТБОЛ СВЯТ:

Арсенал надделя след драма с дузпи и се класира напред в Шампионска лига (ВИДЕО)

Барса не остави шансове на Наполи и се класира за 1/4-финалите на Шампионска лига (ВИДЕО)

Приказката продължава! Фурорът от третото ниво е на 1/2-финал за Купата на Германия (ВИДЕО)

Шокиращ пропуск на Роналдо взриви социалните мрежи (ВИДЕО)

Барса иска да разкара поне двама защитници, но никой не иска да напуска

Спорт по телевизията днес – 12 март 2024 г.

Нищо ново: Леверкузен удари 10 от Волфсбург и продължава похода си към историята (ВИДЕО)

Милан с важна победа в Серия А, Юве се издъни у дома (ВИДЕО)

По пътя към титлата: Реал отупа Селта, гостите си зашиха два автогола (ВИДЕО)

Ливърпул и Сити не се победиха и направиха услуга на Арсенал (ВИДЕО)

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Футбол свят

Нищо ново: Леверкузен удари 10 от Волфсбург и продължава похода си към историята (ВИДЕО)
Нищо ново: Леверкузен удари 10 от Волфсбург и продължава похода си към историята (ВИДЕО)
Милан с важна победа в Серия А, Юве се издъни у дома (ВИДЕО)
Милан с важна победа в Серия А, Юве се издъни у дома (ВИДЕО)
По пътя към титлата: Реал отупа Селта, гостите си зашиха два автогола (ВИДЕО)
По пътя към титлата: Реал отупа Селта, гостите си зашиха два автогола (ВИДЕО)
Ливърпул и Сити не се победиха и направиха услуга на Арсенал (ВИДЕО)
Ливърпул и Сити не се победиха и направиха услуга на Арсенал (ВИДЕО)
Тотнъм сгази Астън Вила, Уест Хем се измъкна в края срещу Бърнли (ВИДЕО)
Тотнъм сгази Астън Вила, Уест Хем се измъкна в края срещу Бърнли (ВИДЕО)
Късен гол качи Арсенал на върха и удължи победната му серия (ВИДЕО)
Късен гол качи Арсенал на върха и удължи победната му серия (ВИДЕО)
И отбор с 6 поредни победи не успя да спре Интер по пътя към титлата в Серия А (ВИДЕО)
И отбор с 6 поредни победи не успя да спре Интер по пътя към титлата в Серия А (ВИДЕО)
След поредицата от грешки: Байерн се развихри при 8-голов разгром (ВИДЕО)
След поредицата от грешки: Байерн се развихри при 8-голов разгром (ВИДЕО)
Манчестър Юнайтед спря пропадането с две дузпи, а Гарначо влезе в историята (ВИДЕО)
Манчестър Юнайтед спря пропадането с две дузпи, а Гарначо влезе в историята (ВИДЕО)
29-годишен нидерландски футболист отново е диагностициран с рак
29-годишен нидерландски футболист отново е диагностициран с рак
Почти безгрешен Илия Груев и нова важна стъпка на Лийдс по пътя към Висшата лига (ВИДЕО)
Почти безгрешен Илия Груев и нова важна стъпка на Лийдс по пътя към Висшата лига (ВИДЕО)
16-годишният вундеркинд измъкна Барса срещу слабак и изкупи греха на Гюндоган (ВИДЕО)
16-годишният вундеркинд измъкна Барса срещу слабак и изкупи греха на Гюндоган (ВИДЕО)

Интервю

Още
Възможно ли е друго управленско мнозинство? Говори политологът д-р Ирена Тодорова (ВИДЕО)

"Нямаме друг вариант, освен да има кабинет. Смятам, че до кр...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Спорт по телевизията днес – 13 март 2024 г.
Спорт по телевизията днес – 13 март 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 13 март 2024 година: 10:00 ч. Футбол: Тайчун Футуро - Абдиш Ата, Купа на АФК, Нова спорт 12:00 ч....

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Бури и градушки удариха Южна България
Бури и градушки удариха Южна България

Гръмотевична буря мина през Крумовград тази сутрин и направи локални наводнения в части от града, съобщават очевидци в социалната мрежа Фейсбук. Водата...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
След 15-ти март: Щастлива звезда ще се появи на хоризонта за 4 зодии
След 15-ти март: Щастлива звезда ще се появи на хоризонта за 4 зодии

С настъпването на втората половина на март, небесният купол обещава нови възможности за някои зодии. В света на астрологията, движението на звездите...