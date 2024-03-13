Спорт по телевизията днес – 13 март 2024 г.

Чухте ли за Пътната карта на "Газпром" и влиянието на Путин върху Бойко Борисов за "Турски поток"?

Да, всичко разбрах - новината сега е обобщение, през годините проследих парчетата от пъзела

За пръв път чух и ми беше доста интересно

Не, какво е това?

Не ме интересува