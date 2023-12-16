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Спорт по телевизията днес – 16 декември 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 16 декември 2023 г.
Снимка: iStock

Спорт по българските телевизии днес – 16 декември 2023 година:

12:05 ч. Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, скиатлон, жени, Евроспорт 2

12:35 ч. Ски: Световна купа във Вал Гардена, спускане, мъже, БНТ 3

12:45 ч. Ски: Световна купа във Вал Гардена, спускане, мъже, Евроспорт 1

13:30 ч. Биатлон: Световна купа в Ленцерхайде, преследване, жени, Евроспорт 2

14:00 ч. Футбол: Магдебург - Фортуна Д, Втора Бундеслига, Диема спорт 1

14:00 ч. Футбол: Нюрнберг – Хамбургер, Втора Бундеслига, Диема спорт 3

14:30 ч. Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, скиатлон, мъже, Евроспорт 2

14:30 ч. Футбол: Ипсуич Таун – Норич, Чемпиъншип, Диема спорт 2

14:50 ч. Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, жени, Евроспорт 1

15:00 ч. Футбол: Венеция – Сюдтирол, Серия Б, Нова спорт

15:00 ч. Футбол: Селта – Гранада, Ла Лига, MAX Sport 4

15:25 ч. Биатлон: Световна купа в Ленцерхайде, преследване, мъже, Евроспорт 1

16:00 ч. Футбол: Лече – Фрозиноне, Серия А, Ринг

16:25 ч. Северна комбинация: СК в Рамзау, ски бягане на 10 км, мъже, Евроспорт 1

16:30 ч. Футбол: Аугсбург - Борусия Д, Бундеслига, Диема спорт 3

Поредна доза мачове от Висшата лига

Манчестър Сити Тотнъм

17:00 ч. Футбол: Нюкасъл – Фулъм, Висша лига, Нова спорт

17:00 ч. Футбол: Челси - Шефилд Юнайтед, Висша лига, Диема спорт 1

17:00 ч. Футбол: Манчестър С - Кристъл Палас, Висша лига, Диема спорт 2

17:00 ч. Ски скокове: СК в Енгелберг, голяма шанца, мъже, Евроспорт 1

17:15 ч. Футбол: Атлетик Билбао - Атлетико Мадрид, Ла Лига, MAX Sport 4

18:50 ч. Сноуборд: СК в Кортина д`Ампецо, мъже и жениЕвроспорт 1

19:00 ч. Сноуборд: Световна купа в Кортина д'Ампецо, БНТ 3

19:00 ч. Футбол: Наполи – Каляри, Серия А, MAX Sport 3

19:00 ч. Баскетбол: Манреса – Тенерифе, Лига Ендеса, Нова спорт

19:00 ч. Волейбол: Катания – Модена, MAX Sport 1

19:00 ч. Волейбол: Раковски – Хебър, MAX Sport 2

19:30 ч. Футбол: Севиля – Хетафе, Ла Лига, MAX Sport 4

"Биковете" гостуват на Хофенхайм

РБ Лайпциг

19:30 ч. Футбол: РБ Лайпциг – Хофенхайм, Бундеслига, Диема спорт 3

19:30 ч. Футбол: Бърнли – Евертън, Висша лига, Диема спорт 3

21:00 ч. NHL: Минесота – Ванкувър, MAX Sport 2

21:30 ч. Футбол: Холщайн Кийл – Хановер, Втора Бундеслига, Нова спорт

21:45 ч. Футбол: Торино – Емпори, Серия А, Ринг

21:45 ч. Баскетбол: Обрадойро - Реал Мадрид, Лига Ендеса, Диема спорт 3

22:00 ч. Футбол: Валенсия – Барселона, Ла Лига, MAX Sport 4

22:00 ч. Футбол: Ланс – Реймс, Лига 1, Диема спорт 2

22:00 ч. Бокс: Боксово събитие от Торино, Италия, MAX Sport 1

23:30 ч. Футбол: Боавища - Витория Гимараеш, Премиер лига, Ринг

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