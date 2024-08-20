Спорт по телевизията днес – 20 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 20 август 2024 година:
15:30 ч. Колоездене: Обиколка на Испания, четвърти етап, мъже, Евроспорт 1
19:30 ч. Футбол: Монтана – Ловеч, Втора лига, Диема спорт 1
21:00 ч. Тенис: ATP 250: Уинстън-Сейлъм, MAX Sport 1
Три мача от Шампионска лига днес
22:00 ч. Футбол: Динамо Загреб – Карабах, Шампионска лига, MAX Sport 4
22:00 ч. Футбол: Лил - Славия Прага, Шампионска лига, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Будьо Глимт - Цървена Звезда, Шампионска лига, MAX Sport 2
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