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Спорт по телевизията днес – 20 август 2024 г.

20 август 2024, 09:15 часа • 204 прочитания
Спорт по телевизията днес – 20 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 20 август 2024 година:

15:30 ч. Колоездене: Обиколка на Испания, четвърти етап, мъже, Евроспорт 1

19:30 ч. Футбол: Монтана – Ловеч, Втора лига, Диема спорт 1

21:00 ч. Тенис: ATP 250: Уинстън-Сейлъм, MAX Sport 1

Три мача от Шампионска лига днес

Шампионска лига

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22:00 ч. Футбол: Динамо Загреб – Карабах, Шампионска лига, MAX Sport 4

22:00 ч. Футбол: Лил - Славия Прага, Шампионска лига, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Будьо Глимт - Цървена Звезда, Шампионска лига, MAX Sport 2

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
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