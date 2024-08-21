Спорт по телевизията днес – 21 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 21 август 2024 година:
15:25 ч. Футзал: Минерва - Про Футзал Къмри, БНТ 3
15:30 ч. Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап, мъже, Евроспорт 1
18:25 ч. Футзал: Фиорентино - Амиго Северозапад, БНТ 3
21:00 ч. Тенис: ATP 250: Уинстън-Сейлъм, MAX Sport 1
Нова порция мачове от Шампионска лига
22:00 ч. Футбол: Йънг Бойс – Галатасарай, Плейоф, Шампионска лига, bTV Action
22:00 ч. Футбол: Динамо Киев – РБ Залцбург, Плейоф, Шампионска лига, Ринг
Преди дни бивш капитан на ЦСКА поздрави Карабах за боя на Лудогорец.