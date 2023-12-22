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Спорт по телевизията днес – 22 декември 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 22 декември 2023 г.
Снимка: Getty Images/Guliver

Спорт по българските телевизии днес – 22 декември 2023 година:

11:20 ч. Фрийстайл ски: СК в Бакуриани, ски бабуни, мъже и жени, Евроспорт 1

13:00 ч. Фрийстайл ски: СК в Инихен, ски крос, мъже и жени, Евроспорт 1

13:00 ч. Тенис: HonorFX Falcons vs. SG Mavericks Kites, MAX Sport 1

14:30 ч. Бокс: ONE, Петъчна бойна вечер 47, Банкок, Диема спорт 3

14:40 ч. Колоездене: Екзакт крос в Мол, жени, Колокрос, Евроспорт 1

15:55 ч. Колоездене: Екзакт крос в Мол, мъже, Колокрос, Евроспорт 1

16:00 ч. Тенис: PBG Eagles vs. TSL Hawks, MAX Sport 4

16:30 ч. Футбол: Урава - Ал Ахли, Световно клубно п-во, MAX Sport 1

18:30 ч. Ски: СК в Мадона ди Кампилио, слалом, 1 манш, мъже, Евроспорт 1

18:35 ч. Ски: СК в Мадона ди Кампилио, слалом, 1 манш, мъже, БНТ 3

19:00 ч. Баскетбол: Балкан – Левски, НБЛ, MAX Sport 2

19:30 ч. Футбол: Емполи – Лацио, Серия А, MAX Sport 3

19:30 ч. Футбол: Сасуоло – Дженоа, Серия А, Ринг

Сити среща Флуминензе в Световното клубно

Манчестър Сити

20:00 ч. Футбол: Манчестър С – Флуминензе, Световно клубно п-во, MAX Sport 1

20:00 ч. Баскетбол: Билбао – Жирона, Лига Ендеса, Нова спорт

21:30 ч. Баскетбол: Андора - Гран Канария, Лига Ендеса, Диема спорт 1

21:30 ч. Ски: СК в Мадона ди Кампилио, слалом, 2 манш, мъже, Евроспорт 1

21:35 ч. Ски: СК в Мадона ди Кампилио, слалом, 2 манш, мъже, БНТ 3

21:45 ч. Футбол: Монца – Фиорентина, Серия А, MAX Sport 2

21:45 ч. Футбол: Салернитана – Милан, Серия А, MAX Sport 3

Астън Вила продължава похода си във Висшата лига

Астън Вила

22:00 ч. Футбол: Астън Вила - Шефилд Юнайтед, Висша лига, Диема спорт 2

22:00 ч. Баскетбол: Тенерифе – Сарагоса, Лига Ендеса, Диема спорт 3

22:30 ч. Баскетбол: Мурсия – Уникаха, Лига Ендеса, Нова спорт

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