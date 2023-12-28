Webground
Днес 38 Вчера 81

Спорт по телевизията днес – 28 декември 2023 г.

221
Спорт по телевизията днес – 28 декември 2023 г.
Снимка: iStock

Спорт по българските телевизии днес – 28 декември 2023 година:

10:45 ч. Ски: СК в Линц, гиг. слалом, 1-ви манш, жени, Евроспорт 1

12:15 ч. Ски: СК в Бормио, спускане, мъже, Евроспорт 1

12:20 ч. Ски: СК в Бормио, спускане, мъже, БНТ 3

14:15 ч. Ски: СК в Линц, гиг. слалом, 2-ри манш, жени, Евроспорт 1

17:00 ч. Ски скокове: Четирите шанци в Оберстдорф, г. шанца, мъже, Евроспорт 1

Левски приема Берое в НБЛ

Левски ЦСКА Баскетбол

19:00 ч. Баскетбол: Левски – Берое, НБЛ, MAX Sport 2

19:30 ч. Баскетбол: Анадолу Ефес – Фенербахче, Евролига, MAX Sport 1

19:30 ч. Баскетбол: Партизан – Болоня, Евролига, MAX Sport 3

19:30 ч. Биатлон: Световно предизвикателство в Гелзенкирхен, Евроспорт 1

19:55 ч. Колоездене: Суперпрестиж лига в Диегем, Евроспорт 2

20:30 ч. Биатлон: Световно предизвикателство в Гелзенкирхен, Евроспорт 1

21:00 ч. Баскетбол: Панатинайкос - Цървена Звезда, Евролига, MAX Sport 4

Нова порция мачове от Висшата лига

Тотнъм

21:30 ч. Футбол: Брайтън – Тотнъм, Висша лига, Диема спорт 2

21:30 ч. Баскетбол: Сарагоса – Андора, Лига Ендеса, Нова спорт

21:30 ч. Баскетбол: Олимпия Милано – Баскония, Евролига, MAX Sport 2

21:30 ч. Баскетбол: Гранада – Тенерифе, Лига Ендеса, Диема спорт 1

21:40 ч. Колоездене: Суперпрестиж лига в Диегем, Евроспорт 2

22:15 ч. Футбол: Арсенал - Уест Хем, Висша лига, Диема спорт 3

 

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ФУТБОЛ СВЯТ:

Сити се измъчи с Евертън, дузпа в края измъкна Челси (ВИДЕО)

Спорт по телевизията днес – 27 декември 2023 г.

Манчестър Юнайтед възкръсна и подчини сензацията на сезона Астън Вила (ВИДЕО)

Ливърпул не срещна трудности с Бърнли и оглави върха (ВИДЕО)

Геният, който има победи с по 5:0 в Ел Класико и с двата отбора (ВИДЕО)

Да играеш с номер "1+8" в европейския елит: Има такова чудо (ВИДЕО)

Как Мартин Петров разката Юрген Клоп за 17 минути (ВИДЕО)

"Пас към миналото": Навръх Коледа война спря заради футболен мач

Да те настъпят бутонките на Камата: Как Стоичков си изпусна нервите срещу съдия в Ел Класико (ВИДЕО)

Несравним гений: Топ 30 на най-легендарните голове на Роналдиньо (ВИДЕО)

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Футбол свят

"Пас към миналото": Навръх Коледа война спря заради футболен мач
"Пас към миналото": Навръх Коледа война спря заради футболен мач
Да те настъпят бутонките на Камата: Как Стоичков си изпусна нервите срещу съдия в Ел Класико (ВИДЕО)
Да те настъпят бутонките на Камата: Как Стоичков си изпусна нервите срещу съдия в Ел Класико (ВИДЕО)
Несравним гений: Топ 30 на най-легендарните голове на Роналдиньо (ВИДЕО)
Несравним гений: Топ 30 на най-легендарните голове на Роналдиньо (ВИДЕО)
Рома удари "почервенял" Наполи, Интер не сдаде върха (ВИДЕО)
Рома удари "почервенял" Наполи, Интер не сдаде върха (ВИДЕО)
Арсенал ще посрещне Коледа на върха във Висшата лига след надлъгване с Ливърпул (ВИДЕО)
Арсенал ще посрещне Коледа на върха във Висшата лига след надлъгване с Ливърпул (ВИДЕО)
Историческо: Жена бе главен съдия на мач от английската Висша лига (ВИДЕО)
Историческо: Жена бе главен съдия на мач от английската Висша лига (ВИДЕО)
"Чукове" приклещиха Тен Хаг на наковалнята: Юнайтед с предколеден провал (ВИДЕО)
"Чукове" приклещиха Тен Хаг на наковалнята: Юнайтед с предколеден провал (ВИДЕО)
С късен гол Влахович направи скъп коледен подарък на Ювентус (ВИДЕО)
С късен гол Влахович направи скъп коледен подарък на Ювентус (ВИДЕО)
СНИМКА: Суперзвезда на Реал Мадрид се появи с екип на Везенков на мач на Сакраменто
СНИМКА: Суперзвезда на Реал Мадрид се появи с екип на Везенков на мач на Сакраменто
Футболните мачове по телевизията днес - 23 декември 2023 г.
Футболните мачове по телевизията днес - 23 декември 2023 г.
Гол в 90-а спаси Милан от издънка, Фио и Лацио с ценни победи в борбата за топ 4 (ВИДЕО)
Гол в 90-а спаси Милан от издънка, Фио и Лацио с ценни победи в борбата за топ 4 (ВИДЕО)
Официално: Емблематичното нападателно дуо на Барса се събра в Интер Маями (ВИДЕО)
Официално: Емблематичното нападателно дуо на Барса се събра в Интер Маями (ВИДЕО)

Интервю

Още
"Отговорите" със Спасиана Кирилова - топ 5 за 2023 г. (ВИДЕО)

Дойде краят и на тази година - време е за почивка, за равнос...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Спорт по телевизията днес – 28 декември 2023 г.
Спорт по телевизията днес – 28 декември 2023 г.

Спорт по българските телевизии днес – 28 декември 2023 година: 10:45 ч. Ски: СК в Линц, гиг. слалом, 1-ви манш, жени, Евроспорт 1 12:15...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Външно министерство съветва българите да не пътуват до Великобритания
Външно министерство съветва българите да не пътуват до Великобритания

Министерството на външните работи съветва българските граждани да избягват пътувания до Обединеното кралство заради очаквано лошо време,...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Кой има имен ден днес, 27 декември 2023 г.
Кой има имен ден днес, 27 декември 2023 г.

На 27 декември имен ден празнуват всички, които носят името Венчо, Венцислав, Венцислава, Запрян, Стамен, Стамена, Стан, Стана, Стане,...