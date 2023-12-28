Спорт по телевизията днес – 28 декември 2023 г.
10:45 ч. Ски: СК в Линц, гиг. слалом, 1-ви манш, жени, Евроспорт 1
12:15 ч. Ски: СК в Бормио, спускане, мъже, Евроспорт 1
12:20 ч. Ски: СК в Бормио, спускане, мъже, БНТ 3
14:15 ч. Ски: СК в Линц, гиг. слалом, 2-ри манш, жени, Евроспорт 1
17:00 ч. Ски скокове: Четирите шанци в Оберстдорф, г. шанца, мъже, Евроспорт 1
Левски приема Берое в НБЛ
19:00 ч. Баскетбол: Левски – Берое, НБЛ, MAX Sport 2
19:30 ч. Баскетбол: Анадолу Ефес – Фенербахче, Евролига, MAX Sport 1
19:30 ч. Баскетбол: Партизан – Болоня, Евролига, MAX Sport 3
19:30 ч. Биатлон: Световно предизвикателство в Гелзенкирхен, Евроспорт 1
19:55 ч. Колоездене: Суперпрестиж лига в Диегем, Евроспорт 2
20:30 ч. Биатлон: Световно предизвикателство в Гелзенкирхен, Евроспорт 1
21:00 ч. Баскетбол: Панатинайкос - Цървена Звезда, Евролига, MAX Sport 4
Нова порция мачове от Висшата лига
21:30 ч. Футбол: Брайтън – Тотнъм, Висша лига, Диема спорт 2
21:30 ч. Баскетбол: Сарагоса – Андора, Лига Ендеса, Нова спорт
21:30 ч. Баскетбол: Олимпия Милано – Баскония, Евролига, MAX Sport 2
21:30 ч. Баскетбол: Гранада – Тенерифе, Лига Ендеса, Диема спорт 1
21:40 ч. Колоездене: Суперпрестиж лига в Диегем, Евроспорт 2
22:15 ч. Футбол: Арсенал - Уест Хем, Висша лига, Диема спорт 3
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: баскетбол Евролига НБЛ Висша лига