Спорт по телевизията днес – 28 ноември 2023 г.
10:20 ч. Футбол: СП за юноши до 17 г., полуфинал, БНТ 3
12:00 ч. Футбол: Инчеон Юнайтед - Йокохама Маринос, ШЛ на Азия, Нова спорт
13:50 ч. Футбол: СП за юноши до 17 г., полуфинал, БНТ 3
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14:00 ч. Тенис: ATP Next Gen Finals: Джеда, MAX Sport 1
14:00 ч. Футбол: Шандун Тайшан - Кая Футбол, ШЛ на Азия, Нова спорт
14:45 ч. Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг, Евроспорт 1
16:00 ч. Футбол: Фейенорд - Атлетико Мадрид, младежка ШЛ, MAX Sport 3
18:00 ч. Футбол: Навбахор - Ал Хилал, ШЛ на Азия, Нова спорт
18:10 ч. Волейбол: Будьовица – Ястжембски, MAX Sport 2
19:00 ч. Тенис: ATP Next Gen Finals: Джеда, MAX Sport 1
Шампионска лига се завръща
19:45 ч. Футбол: Лацио – Селтик, ШЛ, MAX Sport 3
19:45 ч. Футбол: Шахтьор Донецк – Антверп, ШЛ, MAX Sport 4
20:45 ч. Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръгЕвроспорт 1
22:00 ч. Футбол: Уотфорд – Норич, Чемпиъншип, Диема спорт 2
22:00 ч. Футбол: Фейенорд - Атлетико Мадрид, ШЛ, MAX Sport 1
22:00 ч. Футбол: Барселона – Порто, ШЛ, MAX Sport 2
22:00 ч. Футбол: Милан - Борусия Д, ШЛ, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Пари Сен Жермен – Нюкасъл, ШЛ, MAX Sport 4
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: Чемпиъншип ATP Шампионска лига