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Спорт по телевизията днес – 28 ноември 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 28 ноември 2023 г.
Снимка: Getty Images/Guliver

Спорт по българските телевизии днес – 28 ноември 2023 година:

10:20 ч. Футбол: СП за юноши до 17 г., полуфинал, БНТ 3

12:00 ч. Футбол: Инчеон Юнайтед - Йокохама Маринос, ШЛ на Азия, Нова спорт

13:50 ч. Футбол: СП за юноши до 17 г., полуфинал, БНТ 3

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14:00 ч. Тенис: ATP Next Gen Finals: Джеда, MAX Sport 1

14:00 ч. Футбол: Шандун Тайшан - Кая Футбол, ШЛ на Азия, Нова спорт

14:45 ч. Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг, Евроспорт 1

16:00 ч. Футбол: Фейенорд - Атлетико Мадрид, младежка ШЛ, MAX Sport 3

18:00 ч. Футбол: Навбахор - Ал Хилал, ШЛ на Азия, Нова спорт

18:10 ч. Волейбол: Будьовица – Ястжембски, MAX Sport 2

19:00 ч. Тенис: ATP Next Gen Finals: Джеда, MAX Sport 1

Шампионска лига се завръща

Лацио

19:45 ч. Футбол: Лацио – Селтик, ШЛ, MAX Sport 3

19:45 ч. Футбол: Шахтьор Донецк – Антверп, ШЛ, MAX Sport 4

20:45 ч. Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръгЕвроспорт 1

22:00 ч. Футбол: Уотфорд – Норич, Чемпиъншип, Диема спорт 2

22:00 ч. Футбол: Фейенорд - Атлетико Мадрид, ШЛ, MAX Sport 1

22:00 ч. Футбол: Барселона – Порто, ШЛ, MAX Sport 2

22:00 ч. Футбол: Милан - Борусия Д, ШЛ, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Пари Сен Жермен – Нюкасъл, ШЛ, MAX Sport 4

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