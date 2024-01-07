Спорт по телевизията днес – 7 януари 2024 г.
10:15 ч. Ски: СК в Кранска гора, слалом, 1-ви манш, жени, Евроспорт 1
11:20 ч. Ски: СК в Аделбоден, слалом, 1-ви манш, мъже, БНТ 3
11:30 ч. Ски: СК в Аделбоден, слалом, 1-ви манш, мъже, Евроспорт 1
12:30 ч. Биатлон: СК в Оберхоф, щафета, мъже, Евроспорт 1
13:00 ч. Баскетбол: Рилски Спортист – Балкан, НБЛ, MAX Sport 2
13:30 ч. Баскетбол: Билбао – Манреса, Лига Ендеса, Диема спорт 3
13:30 ч. Баскетбол: Рио Бреоган – Гранада, Лига Ендеса, Нова спорт
13:30 ч. Футбол: Емполи – Милан, Серия А, Ринг
Зимните спортове също предлагат зрелище
13:50 ч. Ски: СК в Кранска гора, слалом, 2-ри манш, жени, Евроспорт 1
14:20 ч. Ски: СК в Аделбоден, слалом, 2-ри манш, мъже, БНТ 3
14:30 ч. Ски: СК в Аделбоден, слалом, 2-ри манш, мъже, Евроспорт 1
14:45 ч. Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг, Евроспорт 2
15:30 ч. Футбол: Ланс – Монако, Купа на Франция, MAX Sport 4
15:30 ч. Биатлон: СК в Оберхоф, щафета, жени, Евроспорт 1
16:00 ч. Футбол: Нотингам Форест – Блекпул, ФА Къп, Диема спорт 1
16:00 ч. Футбол: Манчестър С - Хъдърсфийлд, ФА Къп, Диема спорт 2
16:00 ч. Футбол: Уест Хем - Бристъл Сити, ФА Къп, Диема спорт 3
16:00 ч. Футбол: Торино – Наполи, Серия А, MAX Sport 3
16:00 ч. Футбол: Питърбъро – Лийдс, ФА Къп, Нова спорт
16:00 ч. Футбол: Удинезе – Лацио, Серия А, Ринг
16:45 ч. Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, Евроспорт 1
18:00 ч. Баскетбол: Барселона – Обрадойро, Лига Ендеса, Диема спорт 1
Сериозно дерби в турнира за ФА Къп
18:30 ч. Футбол: Арсенал – Ливърпул, ФА Къп, Диема спорт 2
19:00 ч. Футбол: Салернитана – Ювентус, Серия А, MAX Sport 3
19:15 ч. Волейбол: Перуджа – Монца, MAX Sport 1
19:30 ч. Футбол: Арис – ПАОК, Нова спорт
19:30 ч. Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, Лига Ендеса, Диема спорт 3
20:00 ч. Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Сан Антонио Спърс, НБА, Диема спорт 1
20:00 ч. NFL: Тенеси Тайтънс - Джаксънвил Джагуарс,MAX Sport 2
20:45 ч. Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг, Евроспорт 1
21:45 ч. Футбол: Рома – Аталанта, Серия А, MAX Sport 3
21:45 ч. Футбол: Ревел - ПСЖ, Купа на Франция, MAX Sport 4
22:00 ч. Баскетбол: Бруклин Нетс - Портланд Трейл Блейзърс, НБА, Диема спорт 3
22:00 ч. Хокей: Вашингтон - Лос Анджелис, НХЛ, МAX Sport 1
23:20 ч. NFL: Грийн Бей Пакърс - Чикаго Беърс, MAX Sport 2
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Редактор:
Бойко Димитров