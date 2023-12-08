Спорт по телевизията днес – 8 декември 2023 г.
09:30 ч. Плуване: Европейско първенство в малък басейн, БНТ 3
10:45 ч. Фигурно пързаляне: ГПри в Пекин, волна програма, Евроспорт 2
11:15 ч. Ски: Световна купа в Сент Мориц, супер Г, жени, Евроспорт 1
Много емоции със Световната купа по биатлон
12:15 ч. Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, спринт, мъже, Евроспорт 2
13:30 ч. Волейбол: Халкбанк Анкара - Сада Крузейро, MAX Sport 1
13:55 ч. Фрийстайл ски: СК във Вал Торан, ски крос, Евроспорт 2
13:55 ч. Фигурно пързаляне: ГП в Пекин, кратка програма, Евроспорт 1
14:45 ч. Снукър: Shoot Out, втори кръг, Евроспорт 1
15:10 ч. Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, спринт, жени, Евроспорт 2
16:40 ч. Ски скокове: СК в Клингентал, голяма шанца, мъже, Евроспорт 2
17:00 ч. Волейбол: Ахмедабад Дефендърс – Перуджа, MAX Sport 1
17:00 ч. Футбол: Ал Таи - Ал Хилал, MAX Sport 4
18:00 ч. Плуване: Европейско първенство в малък басейн, БНТ 3
Още мачове за Купата на Германия
19:30 ч. Футбол: Веен Вийсбаден - Айнтрахт Бр, Купа на Германия, Нова спорт
19:30 ч. Футбол: Хановер – Карлсруе, Втора Бундеслига, Диема спорт 3
19:30 ч. Волейбол: Хебър - НефтохимикMAX Sport 2
20:00 ч. Футбол: Бенфика – Фарензе, Премиер лига, Ринг
20:45 ч. Снукър: Shoot Out, втори кръг, Евроспорт 1
21:30 ч. Футбол: Хофенхайм – Бохум, Бундеслига, Диема спорт 3
21:30 ч. Волейбол: Таранто – Пиаченца, MAX Sport 1
21:45 ч. Баскетбол: Барселона – Фенербахче, Евролига, MAX Sport 2
21:45 ч. Футбол: Ювентус – Наполи, Серия А, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Хетафе – Валенсия, Ла Лига, MAX Sport 4
22:00 ч. Футбол: Монпелие – Ланс, Лига 1, Диема спорт 1
22:00 ч. Футбол: Ковънтри - Бирмингам, Чемпиъншип, Диема спорт 2
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: баскетбол Евролига Биатлон Купа на Германия