Спорт по телевизията днес – 16 ноември 2023 г.
12:00 ч. Автомобилизъм: Световен рали шампионат: Япония, MAX Sport 1
15:30 ч. Тенис: Nitto ATP Finals: Торино, MAX Sport 1
19:00 ч. Футбол: Азербайджан – Швеция, Кв. за Евро 2024, Диема спорт 1
19:00 ч. Футбол: Кипър – Испания, Кв. за Евро 2024, Диема спорт 2
19:00 ч. Футбол: Грузия – Шотландия, Кв. за Евро 2024, Диема спорт 3
19:00 ч. Футбол: Естония – Австрия, Кв. за Евро 2024, Нова спорт
България излиза срещу Унгария
19:00 ч. Футбол: България – Унгария. Кв. за Евро 2024, БНТ 3
19:00 ч. Волейбол: Марица – Екзаджъбашъ, MAX Sport 2
21:00 ч. Хокей: Отава – Детройт, NHL, MAX Sport 3
21:15 ч. Баскетбол: Олимпиакос - Цървена Звезда, Евролига, MAX Sport 4
21:30 ч. Баскетбол: Олимпия Милано - Анадолу Ефес, Евролига, MAX Sport 2
21:45 ч. Футбол: Словакия – Исландия, Кв. за Евро 2024, Диема спорт 1
21:45 ч. Футбол: Черна гора – Литва, Кв. за Евро 2024, Диема спорт 2
21:45 ч. Футбол: Лихтенщайн – Португалия, Кв. за Евро 2024, Диема спорт 3
21:45 ч. Футбол: Люксембург - Босна и Херцеговина, Кв. за Евро 2024, Нова спорт
22:00 ч. Тенис: Nitto ATP Finals: Торино, MAX Sport 1
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: квалификации за Евро 2024 Унгария отбор Национален отбор по футбол