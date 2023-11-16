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Спорт по телевизията днес – 16 ноември 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 16 ноември 2023 г.
Снимка: iStockphoto

Спорт по българските телевизии днес – 16 ноември 2023 г:

12:00 ч. Автомобилизъм: Световен рали шампионат: Япония, MAX Sport 1

15:30 ч. Тенис: Nitto ATP Finals: Торино, MAX Sport 1

19:00 ч. Футбол: Азербайджан – Швеция, Кв. за Евро 2024, Диема спорт 1

19:00 ч. Футбол: Кипър – Испания, Кв. за Евро 2024, Диема спорт 2

19:00 ч. Футбол: Грузия – Шотландия, Кв. за Евро 2024, Диема спорт 3

19:00 ч. Футбол: Естония – Австрия, Кв. за Евро 2024, Нова спорт

България излиза срещу Унгария

Валентин Антов Национален отбор по футбол на България

19:00 ч. Футбол: България – Унгария. Кв. за Евро 2024, БНТ 3

19:00 ч. Волейбол: Марица – Екзаджъбашъ, MAX Sport 2

21:00 ч. Хокей: Отава – Детройт, NHL, MAX Sport 3

21:15 ч. Баскетбол: Олимпиакос - Цървена Звезда, Евролига, MAX Sport 4

21:30 ч. Баскетбол: Олимпия Милано - Анадолу Ефес, Евролига, MAX Sport 2

21:45 ч. Футбол: Словакия – Исландия, Кв. за Евро 2024, Диема спорт 1

21:45 ч. Футбол: Черна гора – Литва, Кв. за Евро 2024, Диема спорт 2

21:45 ч. Футбол: Лихтенщайн – Португалия, Кв. за Евро 2024, Диема спорт 3

21:45 ч. Футбол: Люксембург - Босна и Херцеговина, Кв. за Евро 2024, Нова спорт

22:00 ч. Тенис: Nitto ATP Finals: Торино, MAX Sport 1

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