Спорт по телевизията днес – 20 май 2024 г.
12:00 ч. Тенис: ATP 250: Лион, MAX Sport 3
12:30 ч. Тенис: ATP 250: Женева, MAX Sport 1
15:00 ч. Футбол: Монтана – Септември, Втора лига, Диема спорт 1
16:00 ч. Колоездене: Обиколка на Линбург, мъже, Евроспорт 1
17:20 ч. Хокей: Швеция – Франция, Световно първенство, Ринг
Арда приема ЦСКА 1948 в битка за седмото място
17:45 ч. Футбол: Арда - ЦСКА 1948, Първа лига, Диема спорт 1
19:00 ч. Тенис: ATP 250: Женева, MAX Sport 1
19:30 ч. Футбол: Салернитана – Верона, Серия А, MAX Sport 3
Славия продължава да мечтае за евроквота
20:15 ч. Футбол: Славия - Ботев Пловдив, Първа лига, Диема спорт 1
21:20 ч. Хокей: Финландия – Дания, Световно първенство, Ринг
21:30 ч. Футбол: Плейоф 1, Серия Б, Диема спорт 3
21:45 ч. Футбол: Болоня – Ювентус, Серия А, Диема спорт 3
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Спорт по телевизията днес – 19 май 2024 г.
„Не желая да работя в Левски със спуснати ръководители и скрити собственици"
Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: Серия Б Втора лига Серия А Първа лига