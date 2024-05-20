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Спорт по телевизията днес – 20 май 2024 г.

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Спорт по телевизията днес – 20 май 2024 г.
Снимка: iStock

Спорт по българските телевизии днес – 20 май 2024 година:

12:00 ч. Тенис: ATP 250: Лион, MAX Sport 3

12:30 ч. Тенис: ATP 250: Женева, MAX Sport 1

15:00 ч. Футбол: Монтана – Септември, Втора лига, Диема спорт 1

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16:00 ч. Колоездене: Обиколка на Линбург, мъже, Евроспорт 1

17:20 ч. Хокей: Швеция – Франция, Световно първенство, Ринг

Арда приема ЦСКА 1948 в битка за седмото място

Арда Кърджали

17:45 ч. Футбол: Арда - ЦСКА 1948, Първа лига, Диема спорт 1

19:00 ч. Тенис: ATP 250: Женева, MAX Sport 1

19:30 ч. Футбол: Салернитана – Верона, Серия А, MAX Sport 3

Славия продължава да мечтае за евроквота

Славия ЦСКА Джонатан Линдсет

20:15 ч. Футбол: Славия - Ботев Пловдив, Първа лига, Диема спорт 1

21:20 ч. Хокей: Финландия – Дания, Световно първенство, Ринг

21:30 ч. Футбол: Плейоф 1, Серия Б, Диема спорт 3

21:45 ч. Футбол: Болоня – Ювентус, Серия А, Диема спорт 3

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Спорт по телевизията днес – 19 май 2024 г.

„Не желая да работя в Левски със спуснати ръководители и скрити собственици"

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