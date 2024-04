Сър Алекс след спечелена купа: Ние сме най-големите късметлии, това е позор! (ВИДЕО)

След мача Ерик тен Хаг обяви, че не смята за срамно представянето на отбора. "В крайна сметка е постижение да достигнеш финала в две поредни години. Виждам грешките, които правим, но този резултат не е срамен", каза Тен Хаг. Тези коментари обаче не бяха по вкуса на част от феновете на отбора.

Това даде повод и да се припомнят думи на сър Алекс Фъргюсън след триумф на неговия Абърдийн за Купата на Шотландия. Макар и неговият отбор да е станал шампион, Фъргюсън буквално попилява футболистите си за слабото представяне, като не крие, че изпитва повече гняв, отколкото радост от трофея.

"Ние сме най-късметлийският отбор в света. Представянето ни беше позорно. И въобще не ми пука, че сме победили, спечелването на купи няма значение. Нашите цели са определени отдавна. Няма да приема това от нито един отбор на Абърдийн", казва Фъргюсън.

Вижте ядосания сър Алекс след спечелената купа с Абърдийн във видеото:

Sir Alex Ferguson after Aberdeen won the Scottish Cup.



The difference between him and Erik Ten Hag is stark.. pic.twitter.com/2HS6ipOy6o